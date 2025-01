Sinner, el rey de la pista dura

La hegemonía de Jannik Sinner empieza a ser algo serio en la historia del tenis. El italiano sumó su tercer Grand Slam, el tercero consecutivo sobre pista dura, tras sus victorias en el mismo Open de Australia y US Open del pasado año. Superó a un Zverev (6-3, 7-6 y 6-3) incapaz de poder contrarrestar el nivel mostrado por Sinner. El alemán fue la otra cara de la moneda. Se le sigue negando la gloria en un Grand Slam. Ha dejado escapar tres finales.

Zverev, enfadado durante un descanso. / Joel Carrett

Tercer título consecutivo para Sinner sobre pista dura, algo que solo pudo superar Roger Federer entre el US Open de 2005 y 2007. Palabras mayores. Son 21 victorias consecutivas las que suma Sinner, desde que cediera en la final de Pekín en octubre. Números de leyenda a sus 23 años, mostrando un nivel inalcanzable. No cedió una sola bola de rotura en todo el partido. Ni una. Algo que solo habían logrado Federer (Wimbledon 2003) y Nadal (US Open 2017) en toda la historia. Espectacular.

Avisó de buen inicio el italiano que no iba a dar un respiro a Zverev, que a las primeras de cambio tuvo que salvar varios momentos complicados con su servicio. Fue resistiendo las embestidas de Sinner, que perdonó cinco bolas de rotura, pero a la sexta liquidó el set.

Necesitaba encontrar una solución Zverev, descolocado en pista y precipitado con las subidas, que eran oro para Sinner. A cada intento de sumar en la red, el alemán se llevaba un ‘passing’. Solo los primeros servicios le daban algo de respiro y a medida que avanzó el segundo set los fue encontrando.

Se iba sintiendo más cómodo Zverev, que trató de intentar atacar desde el resto, aunque siempre con respuesta acertada de Sinner, que salvó su peor momento con un 0-30 en contra y 5-4 para el alemán. Lo solventó y envío el set al desempate, donde la suerte tuvo un papel fundamental. Cuando más igualado estaba todo, un toque en la cinta dejó muerta la pelota en el lado de Zverev, que vio enterrarse cualquier opción. Dos saques imponentes de Sinner doblaron la ventaja y liquidaron una final que soñó con igualarse.

Abatido se quedó Zverev tras lo sucedido, pagando su frustración a golpe de raqueta sentado en su banquillo. Sabía que ese golpe en la cinta había acabado con todas sus opciones. Con la cabeza ya fuera del partido, el tercer set no tuvo más historia. Muy parecido el guion al primero. Rompió en el sexto juego el italiano y cerró sin más dificultad, mostrando un temple y un saber estar admirable. Ni una opción de rotura y a cada fallo que se le escapaba, respondía con un ganador justo después.

Lo celebró Sinner a su manera, sin grandes exaltaciones. Brazos al aire, sonrisa a su banquillo y abrazo con su gente. Se pone a la estela de su gran rival, Carlos Alcaraz, que suma cuatro. El italiano hace gala del dicho que dice que «las finales no se juegan, se ganan». Y jugando de esta manera va a ser difícil que deje de ganar muchas.

Un gran campeón. En lo deportivo y en lo personal. Sinner dejó una gran imagen consolando a Zverev con un abrazo de absoluto respeto. «Estoy seguro de que algún día vas a levantar esta copa, porque te lo mereces» le aseguró en el discurso protocolario, ante la mirada del alemán, que se tuvo que resignar una vez más. «Es horrible estar al lado de esta cosa y no poder tocarla», aseguró en su turno Zverev, entregado a Sinner. «Eres el mejor jugador del mundo con diferencia. Esperaba poder ser más competitivo hoy. Eres demasiado bueno», zanjó.

Los dos proclaman su inocencia ante las acusaciones de dopaje y violencia

Sinner comentó que no podría jugar al gran nivel al que estuvo frente a Zverev si se sintiera culpable por el presunto caso de dopaje por el cual atraviesa. «Lo que pasó, pasó. Sigo jugando así porque tengo la mente despejada sobre lo que ocurrió. Si fuera culpable, no jugaría así. No pienso en esto. Sí que es verdad que hay momentos o algunos días en los que deseo no tener este problema», desveló. «Sucedieron muchas cosas fuera de la pista que quizás tú no sepas. Cuando salto a la pista, a veces es complicado bloquear estas cosas. Tengo a mi equipo que confía en mí y con ellos puedo hablar abiertamente. Estoy en esta situación y eso no puede cambiar», agregó.Zverev comentó que piensa que no ha habido más acusaciones en los últimos nueve meses y que no va a abrir más el tema de su presunta implicación en un caso de violencia doméstica. «Creo que no hay más acusaciones, ya llevamos nueve meses sin nada. Ella fue la única que pensó en decir eso en ese momento, pues bien por ella. No voy a abrir ese tema más», replicó Zverev tras ser cuestionado por el comentario de una aficionada durante la entrega de trofeos, denunciando su inocencia en un presunto caso de violencia doméstica.El germano también tuvo que contestar otra pregunta sobre el presunto positivo de Sinner. «No sé nada sobre la situación en la que está. Sé que ha salido como inocente en el primer veredicto. Sé que están todavía mirándolo. Es un gran chico, no tengo nada en contra de él. No sé lo que va a pasar. La verdad es que no me esperaba esta pregunta, no sé qué contestar», comentó un sorprendido Zverev.