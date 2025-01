El milagro de Lake Placid

Hace una semana el Senado de Estados Unidos introdujo un proyecto de ley para otorgar la Medalla de Congreso, la distinción más alta que puede recibir un civil en aquel país, a todos los miembros del equipo de hockey sobre hielo que consiguieron en los Juegos de Invierno de Lake Placid en 1980 lo que la revista estadounidense “Sports Ilustrated” y la cadena ESPN consideraron la mayor gesta de la historia del deporte en Estados Unidos. Puede que en ese etiquetado haya cierta exageración, pero es indudable que el oro de la selección de hockey sobre hielo norteamericana constituyó una sorpresa de tal calibre que cuarenta y cinco años después (se cumplirán en febrero) permanece fresca porque de forma recurrente aparecen motivos para volver a ella. Ya sea por el estreno de una película o por propuestas como la que acaba de recibir el Senado. Un equipo formado por universitarios se impuso a la temible e intocable selección rusa, que llegaba a la cita tras imponerse en las cuatro ediciones anteriores de los Juegos de Invierno. Y todo ello en plena Guerra Fría, con la Guerra de Afganistán como telón de fondo.

Pocas medallas de oro parecían más seguras para la Unión Soviética en 1980 que la de hockey sobre hielo. La máquina dirigida por Viktor Tikhonov venía de conquistar cuatro Juegos Olímpicos de forma consecutiva con un equipo que aunque no era profesional (la mayoría de jugadores formaba parte del ejército rojo y militaban en el CSKA de Moscú) se aprovechaban del campeonato nacional, que tenía un nivel asombroso. Podían formar cuatro equipos diferentes y aspirar con cualquiera de ellos al oro. “Salvo que el hielo se derrita bajo sus pies, conquistarán el quinto oro consecutivo” repetían hasta la saciedad los analistas. El coronel Tikhonov llevaba poco tiempo en el cargo pero su meta era mejorar lo que ya parecía perfecto. Era de la vieja escuela, implacable en sus formas y métodos. Un entrenador con alma de domador. Los jugadores vivían durante once meses en un campo de entrenamiento del que apenas salían para jugar y ver a sus familias. Marcharse a jugar a occidente estaba terminantemente prohibido por las autoridades y cuando Tikhonov sospechaba que alguno de sus jugadores estaba planeando una fuga dejaba de convocarlo para disputar torneos fuera de su país. Alguno se le escapó años después, como Larionov, que además denunció públicamente el trato que recibían los jugadores bajo su mando. Después de ganar el Mundial el año antes Tikhonov llegó a Estados Unidos con la “Armada Roja” en el que estaban Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergei Makarov y Vyacheslav Fetisov, una generación única.

En Lake Placid (pequeña localidad que se encuentra cerca de la frontera con Canadá) los rusos no parecían tener rival. Finlandia, Suecia y Checoslovaquia constituían las mejores alternativas. Estados Unidos, como siempre, presentaba un equipo formado por universitarios que contaba probablemente con su principal argumento en el banquillo. Herb Brooks, que estaba al frente de la Universidad de Minnesota a la que llevó a tres títulos de la NCAA, había sido elegido para dirigir el equipo. Se trataba de un exjugador de la selección que había estado en los Juegos de 1964 y 1968 aunque fue descartado a última hora en 1960 cuando Estados Unidos consiguió su último oro en hochey sobre hielo. Una herida que le costó superar. Era un estudioso, precursor en la preparación de los partidos y, sobre todo, obsesionado con el aspecto psicológico del juego y por la condición física de los jugadores. En 1980 la Guerra Fría estaba en su apogeo. Un año antes la Unión Soviética había entrado en Afganistán y Jimmy Carter se estaba planteando la posibilidad de boicotear los Juegos Olímpicos que ese verano se celebraban en Moscú, algo que hizo en cuanto acabó la competición en Lake Placid. También la URSS se estuvo planteando durante mucho tiempo no acudir a la cita invernal. Brooks exprimió a sus jugadores al máximo durante el torneo. Les sometió a entrenamientos extenuantes y a continuas soflamas. El equipo estaba formado por componentes de los dos grandes rivales de la Liga Universitaria: Minnesota y Boston. Brooks les convenció de que habían sido convocados para formar parte de la eternidad y los jugadores acabaron por creerlo. A eso se sumó el sentimiento patriótico que se extendió por las gradas, enloquecidas tras cada triunfo de su selección. Entonces llegó el día clave. Estados Unidos se medía a la URSS en la fase final (se jugaba por liguilla y no por eliminatoria directa y a ella accedían los dos primeros de cada uno de los grupos de la previa) sabiendo que el oro pasaba por ganar ese partido. El equipo de Tikhonov había arrollado en la primera fase a todos sus rivales y Estados Unidos se había dejado un empate ante Suecia.

En un ambiente electrizante Estados Unidos aguantó como pudo el aluvión que se le vino encima porque para los rusos también era un plato muy apetitoso imponer su ley en la casa de su gran enemigo. El partido tuvo un héroe por encima de todos: Jim Craig, el meta americano que lo detuvo todo en un día luminoso. En cambio Tikhonov tomó una decisión extraña de la que tuvo que dar cuentas a su regreso a casa, cambiar a mitad de partido a Vladislav Tretiak, el legendario portero de aquella selección. El conjunto de Tikhonov se adelantó tres veces en el marcador, pero siempre encontró respuesta de los americanos hasta que en los últimos minutos Marc Eruzione, el capitán que ya había firmado un contrato para entrar en la NHL como profesional, anotó el tanto del triunfo. El esfuerzo final de los soviéticos, desbocados hacia la portería rival, se estrelló contra un iluminado Craig. La cuenta final se vivió en medio del absoluto delirio en el Olympic Fieldhouse. Estados Unidos había ganado un partido imposible. Tikhonov siempre argumentó que la victoria por 10-3 en un amistoso ante Estados Unidos unas semanas antes les había confundido y dado una idea equivocada del auténtico nivel de los norteamericanos.

De todos modos, el trabajo no estaba hecho por mucho que la victoria sobre la “Armada Roja” llenase las páginas de los grandes periódicos y fuese la apertura de todos los informativos de televisión. En la última jornada de la liguilla final, disputada el 24 de febrero, los de Brooks necesitaban ganar a Finlandia para conquistar el oro y que este no fuera a manos de los rusos. Antes del partido el técnico les lanzó una de sus tradicionales soflamas: “Si pierden ustedes este partido se lo llevarán a sus malditas tumbas”. E insistió: “A sus malditas tumbas”. Los americanos ganaron 4-2 tras un partido cargado de tensión en el que fueron por debajo durante buena parte hasta que acabaron por imponer su estado físico y las ganas de llevarse aquella medalla. El milagro estaba hecho: un equipo de universitarios acababa de derribar al mejor equipo de la historia del hockey sobre hielo, el que ganaría los tres oros siguientes con Tikhonov al mando. El estadio de Lake Placid recibió el nombre de Herb Brooks y el cine llevó a las pantallas aquella historia. En 2004 Disney produjo una película en la que Kurt Russell interpretaba al entrenador. Brooks participó en aquella producción asesorando al director y al actor encargado de hacer su papel, pero por desgracia no llegó a verla estrenada. Semanas antes sufrió un accidente de automóvil circulando por una carretera de Minnesota que le costó la vida a los 66 años. La policía sostiene que se quedó dormido al volante. En la película (“Milagro” se titula) incluyeron al final una dedicatoria a Herb Brooks en la que se puede leer: “Nunca la vio, la vivió”.

Suscríbete para seguir leyendo