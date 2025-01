Cantero: «Esta victoria nos permite seguir en la pelea»

Cristina Cantero, entrenadora del Celta Femxa Zorka se sacó ayer un peso de encima con la victoria de su equipo ante el Movistar Estudiantes. «Es una victoria muy importante», apuntó «aunque Estudiantes está arriba hay que intentar cazar con quien sea. Te permite seguir en la pelea, va a ser muy largo esto. Pero bueno, nos da también mentalmente confianza para creer en el trabajo. Lo que más me está costando es retener mentalmente al equipo a nivel de ánimo. Al final estar abajo es malo, jugadoras nuevas y ese movimiento no es fácil».

Sobre el debut de Quinn Urbaniak-Dornstauder, la entrenadora viguesa dijo que «sobre todo, nos da solidez atrás, a nivel de rebotes, en ataque, pues presencia interior, eso a la larga nos dará que Samson pueda tirar mejor, porque si no tiene una tía muy encima. Ellas han decidido hoy no doblarle a Quinn, pues ha podido meter a Quinn, cuando empiecen a doblar a Quinn, podría tirar a Sam, o Sila, o Laia que tiran. Creo que por ahí nos va a dar una cosa que no teníamos».

«Hay que infartar el corazón un poquito y darle. Yo sé que toda la liga va a ser así, muy muy apretada hasta el final. Hay que resistir mentalmente», finalizó.

La base francesa Naomie Alnatas, a prueba

La semana pasada, en la presentación de Quinn Urbaniak-Dornstauder, el presidente del Celta Femxa Zorka, Carlos Álvarez, decía que el mercado de fichajes no estaba cerrado. Y tanto que no está cerrado, ya que en el partido de ayer ante el Movistar Estudiantes, cuando el equipo hizo la arenga previa al salto inicial, se acercó al fondo próximo a su banquillo para hacerlo con alguien que estaba allí sentada. Se trataba de Naomie Alnatas, base francesa de veintisiete años, y que lleva dos días entrenando con el equipo. La jugadora está a prueba, ya que el club quiere conocer su estado de forma tras llevar sin equipo desde el verano.La temporada pasada jugó en el Spar Gran Canaria, jugando 28 partidos con un promedio de 29 minutos, diez puntos y tres rebotes por partido. Jugó los dos partidos ante el Celta. En la ida jugó treinta y siete minutos y en la vuelta treinta y dos, con trece y catorce puntos. Podría ser el último fichaje del Celta.