El Valinox Novás encuentra la inspiración a tiempo

30 VALINOX NOVÁS: Nil Guiteras, Alejandro Dorado (2), Yago Santomé, Iago Flores, Diego Pérez (1), Germán Hermida, Pedro Teles (7), José Leiras (2), Aladino Fernández (2), Manu Martínez, Oriol Teixidor (9), El Khouga (4), Onchev (2), Miguel Laguna (1), Héctor Gil. 27 AMENABAR ZARAUTZ: Paulo Ostolaza, Iker Ortiz (4), Julen Eizaguirre (1), Oihan Etxeberria (1), Alberto Aguirrezabalaga (6), Aimar Unanua (1), Oihan Balenciaga (1), Beñat Manterola (3), Ander Garmendia (4), Jon Echevarria. Asier Lerchundi, Ekaitz Etxabe (1), Aitor Zulaika (2), Peru Iraeta (3). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 4-2, 7-4, 8-9, 12-10, 15-12, 15-15, descanso, 17-17, 20-18, 21-21, 22-23, 25-25 y 30-27 (final).

Sonaban las alarmas en O Rosal cuando a falta de menos de diez minutor el Amenabar Zarautz había cogido una ventaja de dos goles ante el Valinox Novás en un duelo clave entre dos equipos que tratan de escapar del descenso. El equipo parecía haberse gripado tras un partido de constantes subidas y bajadas y en el que Oriol Teixidor (nueve goles y una magnífica dirección) había sido una pieza básica para elegir la velocidad a la que le convenía jugar. Pero hubo tramos del partido en el que se equivocaron. Sucedió al final del primer tiempo (cuando desperdiciaron una ventaja de tres goles antes del descanso por entrar en un juego más acelerado que no les convenía) y también en ese momento en el que el partido estaba en el alero. Pero justo con ese 22-24 inquietante en el marcador el Valinox encontró las soluciones para sus males. Sacaron su calidad Pedro Teles (brillante cuando elige bien el momento de soltar el brazo), el egipcio El Khouga, Oriol y también Onchev para hacer los goles necesarios para ganar el partido mientras en la otra portería Héctor Gil se encargó de que el equipo vasco no hiciese los suyos. El portero sacó al Amenabar Zarautz del partido en unos minutos mágicos en los que desbarató media docena de ataques de forma consecutiva a un equipo que empujado por la calidad del lateral Aguirrezabalaga ya creía firmemente en la posibilidad de ganar el partido. Pero Gil dijo que no. Y en la otra portería el equipo de Cutura ofreció un recital de recursos en ataque, esos que hace pensar que este equipo no debe estar peleando por la salvación en las últimas fechas. Ayer demostró nervio para levantarse de una situación completa y recursos para liquidar a un rival complicado que creía haber encontrado la forma de defenderse de los gallegos. Pero brotó la inspiración y contra eso hay poco remedio. En ese festival el Novás estuvo cerca incluso de devolver los cinco goles de diferencia que encajó en el partido de la primera vuelta. Pero hubiera sido ya demasiado. Bien está con la victoria.