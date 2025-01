Partido clave para el Coruxo ante un rival directo

Partido importante, el que afronta esta tarde el Coruxo, con algo más que tres puntos en juego. El Bergantiños, que cayó en O Vao en el partido de ida, aventaja a los vigueses en dos puntos, de ahí la importancia del encuentro.

La semana estuvo marcada por los cambios en la plantilla. La llegada de Samu Araújo viene a reforzar una línea que estaba coja, sobre todo tras la marcha de Raúl Ortube y la lesión de Naveira. David de Dios, entrenador del equipo apuntaba sobre la llegada de Samu, que «suma, que ya es importante. Tenemos ahí un poco el lateral vacío con la marcha de Raúl. Necesitamos un recambio para Naveira. Hemos estado sin él un mes y medio. Creo que hemos metido a tanto Álvaro como a Pereiro, que han cumplido muy bien, pero no dejan de ser centrales. Las temporadas son largas y pueden pasar más situaciones de lesiones».

Otra de las salidas es la de Binke Diabaté, por lo que Fer y Álex Pérez se quedan como hombres adelantados.

Sobre el rival de esta tarde, el entrenador verde apuntó que «va a por los partidos. Mira el número de goles. Me parece que lleva a favor 32. Creo que al final el potencial ofensivo que tiene puede ser de los equipos más incómodos de defender, que generan muchas situaciones de gol. Evidentemente, al final también con todo lo que atacan tienen sus defectos que queremos aprovechar. Entonces va a ser un partido a vida o muerte no, pero de ida y vuelta probablemente. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer, y a partir de ahí intentar que el Bergantiños se amolde y no seamos nosotros los que nos tengamos que amoldar ellos. Al final es una partida de ajedrez constante cada partido, y tenemos que mover bien las piezas».

Al ser un desplazamiento que se hace en el día, David de Dios desplazará a Carballo a la totalidad de la plantilla, y en el propio campo de As Eiroas hará la lista de convocados, aunque la única duda podría estar si Samu Araújo debutará o no. El resto del equipo podría ser el mismo que jugó la semana pasada en el campo de Los Pajaritos ante el Numancia.

HORA: 19 horas (hoy).

CAMPO: As Eiroas.