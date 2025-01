El Iberconsa Amfiv, a seguir con sus buenas sensaciones

Tras la victoria en Puertollano de la semana pasada, el Iberconsa Amfiv encara un largo desplazamiento para enfrentarse al Amivel Reyes Gutiérrez, un clásico de la Liga que está haciendo una gran temporada y que en estos momentos se sitúa en el quinto puesto de la tabla con 7 victorias y tan sólo 4 derrotas. En los últimos cinco partidos disputados por los andaluces sólo han conocido la derrota en una ocasión por lo que el reto va a ser mayúsculo para los olívicos que llegan mentalizados para salir con una victoria de Málaga en este comienzo de la segunda vuelta.

En su visita a Vigo el Amivel salió de O Berbés con una victoria holgada de 19 puntos sobre el Iberconsa aunque es cierto que en aquela cita no disponían de Oscar Knight ni de Fin Tonner. El entrenador de los vigueses, César Iglesias, explicó que «después de la victoria en Puertollano enganchamos una racha de partidos en los que estamos jugando bien. No sólo el de la semana pasada sino también el que competimos ante Ilunion que, a pesar de perder, fue un buen partido. Hay que tratar de agarrarse al partido como hicimos con Ilunion. Hay que tratar de no irse del partido y trabajar mucho el balance defensivo para que, en esos momentos en los que no estemos acertados, mantengamos el tipo ante un rival de mucha calidad”.

HORA: 18:30 (hoy).

PISTA: Paco Aguilar (Velez).