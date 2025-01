Lucas Pérez: «Un capitán tiene que sentirse querido y valorado»

Entre lágrimas. Con la emoción a flor de piel y controlando el que sería su último discurso en Riazor ya como exjugador del Deportivo. Rodeado de sus compañeros y trabajadores, que lo recibieron con un caluroso pasillo que le hizo echar las primeras lágrimas. Lucas Pérez se despidió del club de su vida: «Llevo unos meses atrás pasando una situación personal difícil. Lo saben mis compañeros. Creo que es el momento de coger y marcharme tranquilamente por el bien del club. Han pasado dos años maravillosos, con sus momentos buenos y malos. Hay un desgaste emocional por mi parte".

Además, expresa que se marcha por varios motivos y por no sentir el apoyo total del club: «La persona que más quiero en el mundo es uno de los motivos principales (su hijo). Mi abuela me ha educado así. Creo que no me merecía lo que ha sucedido ayer. También tengo una situación que me ha costado mucho. Es la situación de mi padre. Estoy en trámites judiciales. No es un motivo solo. Son varios motivos donde creo que todo capitán de cualquier club de fútbol, de cualquier deporte de equipo, tiene que estar en las mejores situaciones. Sentirse querido y valorado. He tenido y puedo decir que tengo eso gracias a mis compañeros. Gracias a la afición también, es algo que siento así».

Así estaba la sala de prensa durante la despedida de Lucas Pérez. / Iago López

El delantero también se acordó de Juan Carlos Escotet en su despedida: «Lo mejor es dar un paso al lado. Cuando yo llegué a este club había muchos déficits. Ahora el club está en una situación privilegiada. Hemos conseguido entre todos una estabilidad. Tenemos un propietario al que lo doy las gracias. Él sí me demostró su apoyo y cariño. He aportado mi granito de arena. Creo que he ayudado un poco. Creo que he hecho mi trabajo»

La temporada pasada Lucas habló de los desacuerdos que mantuvo con la cúpula directiva, a los que aludió en mayo tras el ascenso. Hoy, de nuevo, mencionó «el deterioro» vivido: «Creo que han pasado muchas situaciones y momentos de desgaste. No he sentido el apoyo o el cariño que creo que necesité. Este año ha estado condicionado por mi situación personal. Es un cúmulo de circunstancias. El club, cuando se lo comento, decidimos hacer un borrón y cuenta nueva y el club hizo un esfuerzo muy grande contractualmente". El Deportivo, en verano, tal y como explicó el 7, le ofreció una ampliación de contrato, que no aceptó: «Hacen el esfuerzo por renovarme, pero yo por ser honesto, pasa el tiempo y no me siento con esa fuerza para comprometerme y sigo con mi contrato».

El 3 de enero Lucas comunicó al club su decisión de abandonar la casa blanquiazul de manera definitiva: «Les cuento la situación y la decisión de poder marcharme. A raíz de esa conversación, el lunes volvimos a hablar y llegamos a una situación que el club me muestra su cariño y que quiere estar. Quedamos en tener un tiempo para ver cómo podía ir la situación. A raíz de eso, dos días después, el club tomó la decisión de mandarme una carta para que yo me comprometiera a firmar una cosa. Es algo que yo no entiendo porque mi compromiso es 100%. Creo que es mejor que separemos los caminos. Es algo que no comprendí. A raíz de ello no quise porque estaba el partido del Burgos muy encima y entre ambos decidimos esperar a que el partido pasara. Así se dieron los últimos días de la decisión».

Lucas prefirió no referirse a nadie en lo personal

El atacante coruñés, libre tras rescindir con el Deportivo, fue preguntado por la posibilidad de dar nombres sobre qué personas no le mostraron el apoyo que necesitaba. Sin embargo, prefirió eludirlo: «¿Si no doy nombres no sería valiente? El cementerio está lleno de valientes. Vosotros como bien sabéis ha habido mucho desgaste. No quiero dar nombres porque no procede. A mí en casa me han enseñado valores y educación. He tenido la suerte en estos últimos momentos de conocer a Michelle, desde aquí, a ella a la noche, por mi retraso del tren llegué tarde. Le di gracias por atenderme a la hora que lo hizo. También le dije que le diese gracias a Juan Carlos. Fueron muchos momentos de desgaste y nerviosismo. El Deportivo, superada la categoría de Primera Federación, tuvimos un desgaste que yo no entendía por qué nos llevaba estas situaciones a lo que nos ha llevado. Lo he comentado también y no hay que darle más vueltas. Todo eso me ha afectado anímicamente. He venido desinteresadamente. Lo cómodo hubiera sido quedarme en Cádiz, con una afición que me demostraron mucho cariño y el presidente me demuestra cariño cada semana. Pude haberme quedado allí. Creo que mereció la pena. ¿Hubiera vuelto atrás? Lo hubiera hecho».

Lucas Pérez, durante su rueda de prensa de despedida. / Iago López

Lucas tuvo unas palabras hacia sus compañeros, de los que se despidió esta mañana en Abegondo: «Creo que estos años ha habido un desgaste emocional alto. Si el capitán no está en las mejores condiciones es mejor levantar la mano y decir que hasta aquí hemos llegado. Tengo a mis compañeros, de los que esta mañana he tenido el honor de despedirme de ellos. Muchos ya lo sabían. Cuando los veo me acuerdo de Irún y volvemos del bus 10 o 12 horas hablando, llorábamos, discutíamos… y esos son los momentos más bonitos del fútbol. Ahí de verdad conoces a las personas, al grupo humano que tenemos, otros que se han ido. Son situaciones que te hacen más fuerte y ahí se forjó la querida piña. Ha sido un orgullo. Entre nosotros nos hemos apoyado. Hemos sido felices, hemos llorado… y eso es lo que guardo con todo el cariño del mundo».

Además, Lucas expresó que su futuro no está, de momento, arreglado: «He venido al Deportivo de La coruña por ningún tipo de interés y lo hago sin ningún tipo de interés. He sido honesto con el club. Amo al Deportivo, soy del Deportivo y moriré del Deportivo. Es mi manera de funcionar».

Además, Lucas quiso aclarar que no ha habido problemas económicos a la hora de decir su adiós y que en ningún caso pidió al club cobrar más de lo que le correspondía hasta el día de hoy en el que ha rescindido: «Si me voy, con el dinero, pues hasta el 22 de enero. Tenéis al club delante, no he pedido mi contrato hasta 2029. Que hablemos de dinero con Lucas... El club se va a quedar aquí. Es más grande. Somos centenarios. Somos uno de nueve. Me gustaría aclarar eso. El motivo por el que estaba ayer en Madrid, estaba volviendo de ver a mi hijo, no estaba haciendo trampas ni pasando ningún reconocimiento médico. Me duele porque ante todo he demostrado poner la viabilidad del club y lo orgulloso que estoy de este club».