El último gol de Denis Law

Andy Beattie, entrenador del Huddersfield Town, había visto algo en aquel chaval de dieciséis años con aspecto desnutrido y enormes gafas con la que compensaba su estrabismo. Nada hacía pensar que tras aquella apariencia, más propia de un ratón de biblioteca, se escondiese un portentoso goleador llamado Denis Law. Beattie, que se encontró con él por casualidad durante una visita a un familiar en Aberdeen, lo intuyó y, pese al recelo que mostraron al verle los dirigentes del club, le hicieron una prueba y ya no le dejaron salir de allí. “No había visto a nadie con menos posibilidades de ser futbolista” explicaría más tarde el hombre que lo descubrió en una academia escocesa.

Law era hijo de un pescador de Aberdeen y junto a sus seis hermanos se crió en un ambiente extraordinariamente humilde. Era cierto que no estaba bien alimentado y que había pasado verdaderas penalidades. Veía con dificultad y era un enclenque de piernas finas y aspecto frágil. Pero en el área era una auténtica fiera, un rematador puro, un asesino al que con solo dieciséis años el Huddersfield, que lo primero que hizo fue pagarle la operación para corregir su problema de vista, hizo debutar en la Segunda División en 1956. Por aquel entonces el legendario Bill Shankly formaba parte del cuerpo directivo del Huddersfield. Cuando se marchó al Liverpool –club al que conduciría a la mayor de las glorias– trató de llevarse en el equipaje al joven Law, pero los “reds” en aquellos días no tenían dinero para abordar la contratación de uno de los jóvenes más prometedores del fútbol británico. El Manchester City sí lo tenía y abonó más de 50.000 libras por su fichaje. Mucho dinero por un chaval de solo 20 años. Pero en aquel tiempo, tras cuatro temporadas jugando en Segunda, ya eran muchos los que entendían que aquel cuerpo desgarbado y aquellos palillos convertidos en piernas, tenían reservados muchos goles. Estuvo poco más de una temporada en el City ya que los de Manchester quisieron recuperar pronto la inversión y lo enviaron al Torino. Law fue de los primeros en poner de manifiesto la incompatibilidad que los ingleses tienen con el fútbol italiano. No encajó con un país donde, a comienzos de los sesenta, el “catenaccio” vivía una época dorada por culpa del Milan de Nereo Rocco o el Inter de Helenio Herrera. Le fascinó en sus comienzos la opulencia de los clubes trasalpinos, sus instalaciones, el lujo con el que comenzaban a rodear a sus estrellas. Pero los domingos en el campo lo cosían a patadas y no tardó en tomar conciencia de que allí corría riesgo y que lo mejor era regresar casa.

Llegó entonces el “amor de mi vida” como tantas veces dijo. El Manchester United pagó en 1962 la cantidad nada despreciable de 115.000 libras para convertirle en el protagonista del traspaso más caro hasta ese momento del fútbol inglés. El equipo de Busby, que se había salvado del descenso por poco un año antes, trataba de rehacerse después del accidente de Múnich sucedido cuatro años antes y Denis Law fue una de las mejores decisiones de su historia en un momento muy delicado de la historia. En la primera temporada en Old Trafford anotó 23 goles en la Liga y ayudó con otros seis a conquistar la Copa. Era el comienzo de una época brillante para el club y para Law que se convirtió en uno de los símbolos de aquellos años maravillosos. Junto a Bobby Charlton, el nexo de unión con el equipo malogrado en Múnich, y el genial George Best (que llegaría al equipo un poco más tarde que él) formó lo que la historia del United conoce como la “Santísima Trinidad”. La química entre los tres dentro del campo era extraordinaria. Tan diferentes fuera del terreno de juego se conectaban con enorme sencillez alrededor de la pelota para encontrar solución a cualquier dilema que le plantease el fútbol. Law fue el primero (en 1964) pero los tres ganaron el Balón de Oro a lo largo de cuatro años de absoluta fantasía. Ganaron dos Ligas y en 1968 rompieron una barrera histórica al conquistar la Copa de Europa en Wembley al Benfica de Eusebio. Denis Law, que había sufrido una importante lesión en la rodilla unas semanas antes, no estuvo aquella noche mágica de Londres en la que Bobby Charlton fue incapaz de festejar nada y se marchó a dormir temprano porque se acordaba de que la búsqueda de aquel título la había iniciado años antes con un grupo de muchachos salidos de la cantera como él que se habían dejado la vida en una tarde de invierno en Múnich. La rodilla de Law había comenzado a ofrecer síntomas de desgaste y su presencia en el equipo a partir de ese momento empezó a decrecer progresivamente. Cuando en 1973 se despidió –tras once temporadas en el United– su hoja de servicios presentaba 404 partidos y 237 goles con la camiseta de los “red devils”.

Cuando Law dejó el United firmó por el City por su deseo de jugar el Mundial de 1974

Entonces el destino le gastó una broma macabra. Estaba a punto de retirarse, pero la posibilidad de jugar el Mundial de 1974 con Escocia, le obligaba a mantenerse en activo. Y aceptó la propuesta del Manchester City. Fue una cuestión de comodidad. Así no se cambiaba de casa, los niños seguían en el mismo colegio y podía acudir a los pubs de siempre a verse con sus excompañeros. Corrían malos tiempos en Old Trafford, años de inevitable reconversión tras la progresiva salida de sus grandes leyendas, y en esa temporada el United se vio metido en la pelea por la permanencia hasta las últimas jornadas. Quiso la suerte que en la penúltima fecha el City visitase a sus vecinos en un derbi lleno de dramatismo. Denis Law volvía a su casa en un día que podría resultar trágico, en el posible descenso del equipo de su vida que necesitaba ganar y que fallasen el West Ham y sobre todo el Birmingham City, los otros implicados en la pelea por la salvación. Law, sometido a una terrible presión aquel día, podía haberse quitado del medio, pero lo cierto es que aquel 14 de abril de 1974 fue titular. Sucedió entonces lo impensable. Empujaban los “diablos rojos” que esperaban noticias esperanzadoras de otros estadios, resistía sin problemas el Manchester City. A falta de diez minutos los “citizens” lanzaron una contra se acabó en un centro raso hacia el corazón del área y por allí surgió Law quien con un taconazo espléndido, un detalle de su instinto, dejó helado al portero y a todo Old Trafford. El delantero fue consciente de inmediato de la trascendencia que tenía aquel instante. Bajó la cabeza y regresó a su campo como un zombie mientras sus compañeros le daban palmadas en la cara tratando de animarle.

Es complicado encontrar en el fútbol un gol que acarrease semejante dolor para su autor. Algunos aficionados del City saltaron al campo, se acercaron a él pero se los quitó de encima. Llegó al centro del terreno y pidió el cambio. Inconsolable, destrozado, “el día más triste de mi carrera” lo llamó. Poco después supo que el Birmingham City había ganado y que el West Ham también estaba a salvo tras su empate. El United estaba sentenciado aunque no hubiese marcado aquel gol, pero para Law no había consuelo posible. Después de aquello jugó el Mundial de Alemania con Escocia y se retiró. Tenía 34 años y su último gol, una obra genial, fue el más triste de su carrera, el que nunca habría querido marcar. El lo llevó aún más al extremo: “Mi último toque a un balón en Inglaterra fue para marcar aquel maldito gol”.

Law se convirtió pocos años después en estatua y junto a Charlton y Best custodian la entrada a Old Trafford mientras los aficionados les veneran a diario. Vivió el dolor de despedir a ambos aunque cuando falleció Bobby en 2023 ya le habían diagnosticado Alzheimer y demencia, los males que esta semana se lo llevaron para siempre.

