Mbappé lleva al Real Madrid al liderato

Mbappé es el líder del líder. Ha tardado meses en serlo, pero ya está aquí con todo lo que supone para el Real Madrid. Fue el único que dio la cara en la sangría de la Supercopa y quien salió al rescate de un equipo que encajó ante la UD Las Palmas un gol nada más salir del vestuario. El francés ha pasado página de una versión incomprensible de secundario. Nunca le correspondió y le condicionó. Mbappé ya es libre y lo es tras imponerse a Vinicius, Bellingham o cualquiera de los giran a su alrededor.

El éxito del Madrid depende de sus virtudes. Liquidó a la UD Las Palmas con dos goles (más uno anulado) en una exhibición perfecta con la que hizo mejores a sus compañeros. Fue la razón de otro más, de Brahim, y Rodrygo, su mejor aliado, coronó la goleada que deja a los hombres de Ancelotti líderes en solitario tras aprovechar la derrota del Atlético (a dos puntos) y el malestar generalizado en Liga del Barça (a siete).

La tarde mágica de Mbappé en el Bernabéu empezó con un gol surrealista en contra. Fábio Silva expuso las miserias defensivas de un equipo al que le falta ser eso en cuanto a repliegues se refiere. Una diagonal como un cuchillo en la mantequilla para desnudar a los de Ancelotti. Pero Mbappé consiguió que los pitos a Lucas Vázquez se transformasen en críticas hacia Quintero González, quien tras la revisión del VAR evitó que el francés firmase un triplete en 45 minutos. Una parte para guardar en la hemeroteca particular de un delantero desatado del que dependerán los éxitos del Madrid.

Rodrygo forzó el penalti que permitió igualar a Mbappé. Ni un atisbo del dubitativo futbolista que falló contra el Liverpool y el Athletic. El segundo tanto fue de Brahim, que había tenido la oportunidad para empatar en lo que fue un fallo clamoroso. Pero este gol no habría existido sin la contra conducida por Mbappé como si fuera uno de los jinetes del Apocalipsis.

El 3-1 también fue de Mbappé, quien aprovechó una pérdida del equipo canario para dar el máximo castigo a los visitantes. Recibió solo en el punto de penalti, donde puso el interior para mandar el balón a la escuadra. Un gesto que ha hecho infinitas veces y que seguirá haciendo incluso en un Madrid en el que a veces navega solo. Pero ya demostró en el PSG, e incluso con Francia, que los hiperliderazgos le benefician.

En Copa abrió el marcador y pidió a la grada que no pitase. Nunca un recién llegado había acaparado tanta cuota de poder. Los jugadores del Madrid no soportan que les piten. No están acostumbrados a ello y esta temporada ha pasado más veces de la cuenta. Lucas Vázquez desafió a la grada con una mirada seria tras asistir en el segundo gol. Porque nunca un capitán había estado tan vilipendiado.

El bloque blanco ha vivido una montaña rusa emocional propia de un equipo que aspiraba este curso a siete títulos. Dos están en la vitrina, con goles de Mbappé, y uno se quedó muy lejos, la Supercopa, donde también anotó el francés.

Incluso en los que fueron sus malos momentos siempre ha estado ahí, metiéndose en el bolsillo al Bernabéu, como esa maqueta que llevó a su presentación. Una declaración de respeto y de empatía con el grupo al que se incorporaba que nada tenía que ver con la presentación que había batido todos los récords de atención. Mbappé ya no rinde pleitesía. Es el líder de un líder que supera al Atlético de la larguísima imbatibilidad y al Barça que solo funciona en el cuerpo a cuerpo.