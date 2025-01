Inesperado tropiezo del Gran Peña

0. GRAN PEÑA: Andrés, Armada, Tempe, Odilo (Amet, min. 57), Joaquín (Capelo, min. 46), Breo (Javi, min. 26), Edu (Ibra, min. 75, Antón, Tyrone (Almudí, min. 57), Dani Rosas, Mateo. 4. SOMOZAS: Paco, Berto, Longueira, Caballé (Toro, min. 75), Martín, Bruno Bellas, Juan Cambón (Xuco, min. 75), Álvaro (Sergio Otero, min. 62), Ander, Iñaki (Manu Mariña, min. 75), Javier Sanmartín (Dani Sánchez, min. 62). GOLES: 0-1, min. 20: Longueira; 0-2, min. 31: Berto; 0-3, min. 35: Juan Cambón; 0-4, min. 53: Juan Cambón, de penalti. ÁRBITRO: Beatriz Cuesta Arribas (A Coruña). Mostró amarillas a Andrés, Tempe, Antón y Javi, por el Gran Peña y a los visitantes Sergio Otero y Toro. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 18ª jornada de Liga del Grupo I de Tercera Federación, disputado en el municipal de Barreiro ante menos de 200 espectadores. Tarde fría y lluviosa, por momentos.

El Gran Peña comenzó con mal pie la segunda vuelta. Fue el partido tonto de la temporada en el que nada sale y ello se vio reflejado en una cómoda y contundente victoria del Somozas en Barreiro.

Desde el comienzo, el conjunto local parecía más apagado de lo normal y aunque tenía más posesión, lo cierto es que ni se acercaban al área contraria. Así las primeras ocasiones fueron para el Somozas que lo intentó en el minuto 11, en una falta, con una doble magnífica intervención de Andrés. Y en la segunda, llegó el tanto visitante, en un remate de cabeza de Longueira en una falta (0-1, min. 20).

La lesión de Breo a la media hora no hace sino complicar aún más el choque para los locales, que no se reconocían sobre el césped. Y antes del descanso, llegaron el segundo (de Berto) y el tercero (de Juan Cambón), mientras que el Gran Peña todavía no había disparado a portería. El primer y único lanzamiento local de la primera parte fue en el descuento, en un tiro flojo de Mateo que detiene sin problemas Paco.

En la segunda parte, el equipo vigués trató de reaccionar, con más corazón que juego, pero enseguida ese ímpetu con el que salieron fue frenado por el cuarto tanto del Somozas, de penalti, en una acción clara, que nadie protestó y convirtió Cambón.

Y así acabó un partido, ya que a partir de aquí, muchas protestas por la actuación arbitral (de ambos conjuntos) y poco más. Partido para olvidar de los locales.

Una derrota que le supone a los de Barreiro un paso atrás en su intención de alcanzar la última plaza que clasifica para la fase de ascenso. Tras esta derrota, esa última plaza se queda ahora a cinco puntos de un Arosa, que ayer caía ante la Sarriana por un contundente 4-1.

El próximo fin de semana, el Gran Peña viaja a Ourense para enfrentarse a un Barbadás que caía ayer en Lugo ante el Polvorín. Los ourensanos se mantienen en puestos de descenso y tienen la salvación a dos puntos. Por ello, el partido se presenta como una de las primeras finales que tienen los vigueses para meterse en la lucha por el ascenso.