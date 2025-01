El Coruxo se congela en Soria

CD Numancia: Kudakovskiy; Grande, Danese, Moustapha, Bonilla; Cristian Delgado, David Sanz (Rementería, 68′); Góngora (Teijeira, 71′), Alain Ribeiro (Gexan, 90′), Sanchidrián (Dani Fernández, 90′); y Dieste (Jony, 68′). Coruxo FC: Ruiz Díaz; Borja Marchante (Álvaro, 85′), Guido, Andriu, Naveira; Willy Ibáñez, Borja (Fer, 68′); Alex Rey, Nacho Fariña (Pena, 85′), Insua (Álex Pérez, 59′); y Brais Penela (Hugo Rodri, 59′). GOL: 1-0 (41′): Dieste. ÁRBITRO: Diego Sarabia Caro, del comité riojano. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Andriu, y a los locales Moustapha, Ribeiro y Kudakovskiy. CAMPO: Nuevo Estadio de Los Pajaritos, Soria, 2.154 espectadores.

El Coruxo no pudo con el Numancia en Soria, en una fría tarde y con un césped completamente helado, sobre todo en el fondo sur, zona de umbría que no recibe sol y que provocó que algunos jugadores estuvieran más pendientes de mantener el equilibrio que de realizar jugadas.

Quizás motivado por ese estado del terreno de juego o quizás por el respeto que ambos equipos se tenían, lo cierto es que no se vieron en toda la primera mitad acciones ofensivas claras. Al equipo gallego le tocó defender en la primera mitad en el área del fondo sur, es decir, el área completamente helada donde los jugadores tenían que pisar con cuidado para no caer. Difícil situación a la hora de defender. Aunque el Numancia fue el primer en avisar con un pase de la muerte de Góngora que Ruiz Díaz desvió bien en el primer palo, el Coruxo no intimidó sobremanera el área del Numancia.

Ambos equipos no terminaban las jugadas y se quedaban en tres cuartos de campo. Fue Ruiz Díaz quien tuvo alguna intervención de mérito y es que realizó una buena parada a un despeje de su compañero Andriu quien, sin querer, remató a su portería. Cuando todo hacía indicar que se llegaría al descanso con empate llegó el gol local. Un disparo de Góngora fue desviado por Ruiz Díaz pero el balón, tras un pequeño barullo, le cayó a Dieste quien con el portero en el suelo empujó a la red.

En la reanudación cambió el guion del partido y es que en seis minutos, el Numancia, por mediación de Góngora, estuvo cercando la portería de Ruiz Díaz, presionando la salida del balón visitante y poniendo en apuros al conjunto gallego. El Coruxo no terminaba de estar cómodo y cometía errores básicos en la salida de balón.

Cuando la presión y condición física del Numancia comenzó a caer, el Coruxo se acercó a la portería de Kuda. Alex Pérez tuvo una muy buena oportunidad en un remate de cabeza, pero no terminó de hacer bien el giro. Ruiz Díaz tuvo que intervenir en una buena jugada personal de Góngora, el más activo de los sorianos, pero su buena colocación en el primer palo evitó males mayores.

Con los cambios hechos y en la recta final del partido, el Coruxo, no llevó el peligro suficiente y necesario que se temía en la grada. Con cuatro minutos de prolongación, fue ahí cuando al Coruxo le entraron las prisas, en un balón largo el balón cayó al borde del área y con el portero adelantado y tras una melé de jugadores, la defensa del Numancia tocó lo justo para mandar el balón a saque de esquina. Acción, la posterior, que se saldó sin consecuencias. El Coruxo con la derrota sigue en el puesto de eliminatoria de permanencia y con la zona de descenso muy cerca.