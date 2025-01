Invitación a reflexionar

3-1 Boiro - Vigo BOIRO: Vidal, Davile, Segovia, Figueroa, Casais y Dimitrov. Líbero: García. Tambien jugaron Cañate, Barro y Mariño. VIGO: Salmerón, Paches, Delós, Mena, Molares y Pullina. Líbero: Martínez. También jugaron Prado, Sánchez, Hugo, Hermida , Leiro y Vilariño. PARCIALES: 25-19 (26 min), 25-10 (19 min), 20-25 (24 min), 25-18 (28 min). ÁRBITROS: Pidal y Vázquez. Bien.

Dura derrota del Vigo en Boiro.Los olívicos fueron de menos a más, venciendo en el tercer set, bien jugado, para luego venirse abajo cometiendo demasiados errores y dando ventajas inexplicables a los rivales. Como si tuviesen ganas de terminar cuanto antes. Todo ello junto a los muchos fallos dieron al traste con las ganas que parecía que tenían de resarcirse de la derrota del ultimo fin de semana en Dumbria.

Ha sido posiblemente el peor encuentro en lo que llevamos de Liga 24-25. No había defensas, no había ataques, no había bloqueos; es decir poco juego había y sí numerosos fallos que llevaron a los vigueses a una severa derrota en Boiro, algo que les hace empezar a pensar en lo que no hicieron bien.

El próximo tival en Coia será el segundo clasificado, el Arona de Tenerife. Los canarios llegarán con ganas de vencer para seguir aspirando a la fase de ascenso. Los vigueses pasan de ocupar la quinta plaza a colocarse de séptimos, que no deja de ser una posición peligrosa.