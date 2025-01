El Godoy Maceira, contra un Ávila de francotiradores

El PBB Godoy Maceira buscará esta tarde en Ávila la quinta victoria de la temporada y con ello abrir más la brecha con los equipos de la zona baja de la clasificación. El equipo entrenado por Jenaro Alonso visita a un Auténtica que marcha en quinta posición, con tres victorias más que los porriñeses.

El equipo se enfrenta a un largo desplazamiento que puede pasar factura, pero la moral es máxima. «Ha sido una semana más tranquila porque la victoria te da la calma», reconoce Jenaro. «Lo que más me preocupaba de las derrotas anteriores no era en sí el hecho de perder, sino que no encontraba una solución, que era mi problema. No tenía muy claro el por qué perdíamos. Estábamos jugando con muchísima precipitación y nos estaba costando entender que todavía quedaba mucha liga, pero no creo que fuera el único problema”.

Sobre el rival de esta tarde, reconoce que “es supercomplicado, hecho a base de talonario. Han fichado en diciembre a un jugador que tiene pinta de ser especialmente bueno, un exterior más. Posiblemente tengan la mejor línea exterior de la Liga porque tienen a Estefan Uto, con una experiencia sobrada. Mario Linde es una metralleta, mete 20 por partido. Hemos trabajado para ver si podemos hacerles daño en alguna situación defensiva en concreto y a ver lo que sucede. Esperemos que no estén acertados desde el inicio”, anhela.

HORA: 19:00.

PABELLÓN: Carlos Sastre.