Nuevo día histórico para el Orbe Zendal. Así siente cada paso que lo interna en el inexplorado territorio europeo. El equipo gallego dirime su eliminatoria con el Atzgersdorf austriaco en octavos de la EHF European Cup. Dos partidos consecutivos, hoy (18:00) y mañana (19:30), que los clubes han pactado disputar en Porriño. Un aspecto crucial. El Orbe necesita un impulso espiritual que le permita compensar sus penurias físicas y su inferioridad en centímetros. Pelean contra gigantes.

Los responsables porriñeses no esconden la prioridad que concede al torneo continental; premia la progresión del proyecto, costó sangre recolectar el dinero para inscribirse y los equipos españoles han ganado cinco de los últimos ocho títulos de esta competición –el Guardés alcanzó la final en 2023–. El formato de la Liga, con una fase regular que es solo preámbulo del play off, facilita la hoja de ruta. Pero no ahorra desgaste. El Orbe llega a la doble cita tras pagar una elevada factura por su victoria del miércoles sobre el Morvedre (23-27). Maider Barros causará baja salvo milagro. Daniela Moreno, si evoluciona bien en estas ahoras, estará pero renqueante. El equipo se agrieta por el extremo derecho.

Impacta por la naturaleza del rival. El Atzgersdorf, que hoy ejercerá como anfitrión, practica «un balonmano habitual en Centroeuropa, con gente muy grande, de mucho lanzamiento. Ganan espacios en profundidad para facilitarlo. Es un equipo bien trabajado, que tiene claro a qué juega. Planteará una defensa 6.0 muy rocosa en zona de balón, muy basculada», detalla el técnico del Orbe, Isma Martínez, que apunta: «Me gustan especialmente su pivote y su extremo derecho».

Antes que chocar contra esa muralla, Isma apuesta por eludirla. «Nos jugarán con el blocaje, con lo cual espero que acabemos muchas veces por el extremo. Nos exigirá circulación de balón. Es importante que al menos Daniela esté en esa zona de finalización para nuestro plan de partido».

El Orbe ya superó en Porriño al Sudtirol (36-21, 34-16) y en Turquía al Bursa (26-34, 26-24). Isma ha acumulado experiencia sobre eliminatorias apresuradas. «Tienes que entender que es un partido de 120 minutos. Con poco tiempo para recuperar, debes realizar una rotación más amplia, no sólo pensando en el momento. Si las dos lesionadas no están, nos quedan diez jugadoras de campo. Tiraremos de filial. Los minutos de calidad que nos den se los quitarán a las piernas de otras».

«El factor cancha debe ser importante», resalta. «Espero que el pabellón muestre su mejor versión. Necesitamos ese ambiente. Este maratón nos está costando. Pero estamos muy ilusionadas».

HORA: 18:00.

PABELLÓN: Municipal (TV: G2).