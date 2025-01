Jéssica Bouzas se despide de Australia exigiendo el máximo a Aryna Sabalenka

Jéssica Bouzas Maneiro se despide de Australia por la puerta grande. Aryna Sabalenka, la mejor jugadora del mundo, se vio obligada a sacar su mejor repertorio de golpes para poder pasar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año. Incluso acarició la vilagarciana la posibilidad de forzar un tercer set cuando tuvo un 5-2 a su favor. Fue entonces cuando los cinco juegos consecutivos ganados por la bielorrusa terminaron con el sueño, pero confirmaron la realidad del potencial de la arousana.

La jerarquía de la cita hizo que ganar confianza fuese cuestión de tiempo para la debutante en un escenario tan imponente. Sabalenka empezó ganando su servicio y el de su rival para ponerse con ventaja (2-0). El primer juego para Bouzas Maneiro llegó al resto y después de cuatro oportunidades para ello. Tuvo la bielorrusa que jugar con su segundo servicio y el resto de revés de la vilagarciana confirmó un 2-1 que se hizo derrogar.

La vilagarciana ejecutando un golpe desde el fondo de la pista. / AP

La arousana sirvió para empatar, pero no se le veía del todo cómoda con su saque. Demasiados errores, incluyendo la doble falta, permitía a Sabalenka tirar de derecha cómodamente para acortar el punto (15-40) que culminó con el 1-3 a la primera. La dureza de los golpes de la número 1 del mundo echaba hacia atrás a Bouzas Maneiro, que solo cuando conseguía mover a la corpulenta rival aumentaba sus opciones de punto. Una doble falta de Sabalenka daba una bola de break a la pupila de Roberto Ortega, pero a base de “palazos” llevó el desenlace al tie break. Aún así no se le veía nada contenta. Llegó otra oportunidad para el 3-2 y la vilagarciana no la desaprovechó con un perfecto golpe paralelo que botó en el ángulo.

El primer objetivo de incomodar a la campeona de 18 títulos del circuito profesional ya estaba conseguido, a la espera de consolidarlo. Después de 4 breaks consecutivos, el servicio era para la gallega, pero seguía sin encontrarse a gusto. Aún con ello dispuso de un 40-30, pero falló con una derecha. Volvió a disponer de otra opción tras un perfecto revés cruzado, pero tras un largo peloteo Sabalenka volvió a respirar para luego cerrar el quinto break consecutivo del partido para el 4-2.

Ambas jugadoras se saludan al término del partido. / AP

Sacó su mejor repertorio Sabalenka para ponerse 40-0, pero enfrente tenía a una rival que no estaba dispuesta a regalar nada (40-30) obligando a la número 1 del mundo a sacarse de la manga una gran dejada para el 5-2. Tuvo una bola Jessica Bouzas para ganar su primer servicio y la aprovechó para el 5-3. Sirvió la vigente campeona del Open de Australia para cerrar el set y lo hizo con un único punto de su rival para el 6-3.

Arrancó el segundo set con servicio para la jugadora formada en el Club de Tenis O Rial y ganó el juego en blanco para confirmarle a Sabalenka que no iba a ser un camino de rosas. Incluso hubo que ir al deuce para resolver el segundo juego y la solidez de los golpes de Bouzas Maneiro le dio una bola para el 2-0. No pudo ser y la bielorrusa, con muchas dificultades, estableció el 1-1 poco después.

Era una fase en la que el ranking había quedado a un lado. Jessica Bouzas confirmo que había recuperado la confianza en su saque (40-0) con una personalidad arrolladora sobre la Rod Laver Arena que le llevó a ganar su segundo juego en blanco para el 2-1. El punto ganado por la vilagarciana para abrir el cuarto juego puso en pie a la catedral tenística de Melbourne, pero no se quedó ahí la exhibición. Llegó el 0-30 con Sabalenka mirando a su raqueta para encontrar soluciones. Llegó el 0-40 y tocaba poner la guinda, pero ante una gran campeona nunca se puede dar nada por hecho y la de Minsk salvó las tres bolas. Volvió a tener ventaja Bouzas en el desempate y, esta vez sí, confirmó el break para el 3-1.

El nivel de juego de la vilagarciana fue altísimo durante muchos momentos. / AP

El nivel de juego de la española estaba siendo impresionante. Tenía una gran oportunidad con su saque para acariciar la victoria en el set y fue capaz de cerrar el 4-1 a lo grande, con un ace que dejó clavada a la mejor jugadora del mundo. La reacción de Sabalenka fue un juego en blanco para el 4-2 y un nuevo servicio clave para Bouzas. Arrancó con 30-0 y dispuso de un 40-30, pero llegó una inoportuna doble falta. La reacción de la vilagarciana fue a lo grande para hacerse con el juego (5-2) y quedarse a un paso de forzarle un tercer set a la rival más difícil del planeta. La misma que luego ganó su servicio por la vía rápida para el 5-3.

Tocaba servir para ganar el set y Sabalenka restó el primer punto con una genialidad a la que respondió Bouzas con su cuarto ace. Ya con 30-30 una derecha larga dio una bola de break a Sabalenka que lo culminó para el 5-4 y servir para el empate. La bielorrusa no falló e hizo el 5-5 para volver a empezar de cero.

Sabalenka tuvo que emplearse al máximo para ganar. / AP

La mejor jugadora del mundo recuperó la confianza y se puso con 15-40 tras una doble falta de la número 54 del ránking mundial. Poco después el cuarto juego consecutivo de Sabalenka confirmó para el 6-5 con servicio a su favor para cerrar el partido. Jessica Bouzas se agarró a la pista todo lo que pudo y salvó el primer match ball, e incluso el segundo para mandar el juego al tie break en toda una demostración de carácter. Incluso tuvo que sacar su mejor versión la vigente campeona para volver a contar con un match point. Este sí que fue el definitivo con el resto a la red de la vilagarciana.

Un resultado final 6-3 y 7-5 que no refleja del todo el enorme partido de tenis de la vilagarciana ante la mejor jugadora del mundo y en un escenario impresionante como la pista central del Open de Australia. La ovación con la que fue despedida la vilagarciana de la Rod Laver Arena fue el reflejo del enorme nivel mostrado. Todo ello en una fecha histórica para el tenis gallego que, a buen seguro, no será la última dado el enorme crecimiento de la joven vilagarciana de tan solo 22 años.