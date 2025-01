Otro aperitivo indigesto

«La competición europea lo condiciona todo. No nos vamos a engañar», confiesa Isma Martínez. A nadie miente el Conservas Orbe Zendal, inscrito con sufrimiento e ilusionado en su estreno continental. El equipo porriñés, tras haber eliminado al Brixen Sudtirol italiano y al Bursa Buyuksehir turco, se mide este fin de semana al Atzgersdorf austriaco –sábado y domingo, en el municipal louriñés–. Esta noche, como aperitivo indigesto, toca visita al Morvedre. El formato en División de Honor, que decide el título en el play off, acentúa aún más la apuesta por una EHF European Cup que suelen ganar los representantes españoles. Pero Isma advierte: «La Liga está tan igualada que no te puedes despistar para no verte en un puesto complicado. Si cerramos con victoria en Morvedre, habrá sido una primera vuelta brillante. Estaríamos cuartos, que es lo que se le puede pedir a este equipo en liga regular».

El calendario agobia al Orbe Zendal, que el sábado derrotó al Gijón (30-14). Tras Morvedre y ese Atzgersdorf duplicado tocará viajar a Zuazo en Liga (día 25) y precisamente a la ciudad gijonesa en Copa de la Reina. A Isma le inquieta el desgaste de los viajes. «Son tres partidos fuera de casa y entre medias, esta eliminatoria europea. No estamos teniendo suerte en este sentido. Cuando quieres jugar los dos partidos el mismo fin de semana tienes que aceptar la fecha que te propone el equipo rival. Es lo que toca».

El cuadro porriñés ya cayó en Logroño y Málaga antes de las rondas anteriores de la EHF European Cup. La tendencia se amplía. Las porriñesas, «infalibles en casa», recuerda Isma, han cedido un empate y cuatro derrotas como visitantes. «Nos tenemos que adaptar rápido y que los viajes no nos hagan mucho daño. Nos penalizan mucho. Hemos tenido un calendario complicado. Espero que la segunda vuelta sea muy distinta».

A Morvedre se lleva el técnico sus 14 séniors. Aitana Santomé aún renquea de un esguince y se limita a la defensa. «Si hiciese falta, podría echar una mano adelante pero tenemos que medir muy bien nuestras fuerzas porque el fin de semana lo podemos pasar mal ante un gran rival como son las austriacas», matiza Isma.

A Morvedre acaba de llegar la lateral zurda Lorena Zarco, «dándole más variedad», y es «un rival muy bien trabajado, con muchísimos recursos, que modifica mucho la defensa, incluso con un 3.3 muy profundo en muchos momentos. Tenemos que adaptarnos y ser capaces de hacer un gran partido sin mucho tiempo para prepararlo».