Las Cíes viajeras

–Esto es lo que hay; os doy equipaciones gratis, os pago los torneos y hasta aquí llego. Si esto va bien, vamos hablando.

Cuando Luis Ángel Guimeráns, Guime para el siglo, fundó el primer club olívico de baloncesto 3x3, segundo en Galicia tras el de Boiro, sólo había planificado la estructura masculina. “Lo he intentado crear con el humilde presupuesto que manejo, pero no haré equipo femenino este año. Será mi objetivo el que viene», explicaba en la presentación, en mayo pasado. La incorporación de un patrocinador permitió acelerar el proceso bajo ese signo de austeridad. «De rebote se dieron las circunstancias, se alinearon los astros», recuerda el presidente. El Vigo ya compitió en verano en ambos géneros. Han ido hablando Guime y sus jugadoras dentro y fuera de la cancha. Los éxitos han incrementado la apuesta. El Vigo competirá en la Liga 3x3 Femenina; el máximo torneo estatal del calendario invernal. El reciente debut en Manises ha confirmado su excelente nivel.

«Fue una temporada satisfactoria», resume Guime sobre 2024. «Me llevé alegrías con los dos equipos; obviamente más con el femenino». Las mujeres del Vigo se proclamaron campeonas en todos los torneos menores a los que acudieron y en O Marisquiño, la gran cita, de prestigio internacional, «dieron guerra», cayendo en cuartos ante el poderoso Girona. Pero a Guime le encandiló también la identidad de la escuadra: «Nos ha ido genial y el compromiso de ellas me ha gustado, igual que su juego».

Esa experiencia inicial determinó la continuidad del proyecto pese al desgaste personal que supone. «Todo recae sobre mí», se resigna Guime, que equilibra ambición y realismo. Aunque la modalidad 3x3 dispara su actividad en época estival, cuando se detiene el baloncesto convencional, la Liga Nacional mantiene el pulso en los primeros meses del año. El presidente de Vigo consultó la inclusión de sus dos representantes. «Me intimidaba un poco. Hablamos del máximo nivel», confiesa. «Pero soy cabezota. No me gusta la palabra fracaso. Suelo cumplir todo lo que me propongo».

Aunque el equipo masculino no ha obtenido plaza, al femenino se le han premiado los resultados cosechados en 2024 y el currículo de su plantilla. Marga Moreira (Arxil), Cris Freire (Seis do Nadal) y Aída, con compromisos en el 5x5, no se incorporarán hasta mayo. María Lago, la capitana, y Carla Fernández han decidido centrarse en el 3x3. Se han reforzado con Sara Fernández, ex del Seis, y las coruñesas Tatiana Casal y Laura Martínez, con experiencia en Liga Femenina 2.

El Vigo se incorpora al torneo igual que La Celeste (Valencia), Macera (Madrid), Bàsquet Puig (Ibiza) y Comboi Teika (Valencia). Prosiguen Mérida LP2K Woka, vigente campeón, Valencia Basket, que conquistó el título en 2023, y Ceuta. En las formaciones adversarias abundan exprofesionales como Anna Gómez, del Teika. Nombres que asustan. «Tenía miedo. No sabía si iban a estar a la altura», admite Guime de las suyas, con la baja además de Sara. «Me sorprendieron».

La Liga Nacional se despliega por concentraciones. Los ocho equipos se dividen en dos grupos. Los campeones de la liguilla pasan directamente a semifinales. Los segundos y terceros se miden en cuartos. Los cuartos quedan eliminados. la instalación de B-Ball C3nt3r de Manises acogió la primera jornada. El Vigo debutó con victoria por 10-19 sobre el Teika. Perderían los tres siguientes: ante Valencia por un triple en la prórroga (18-19) y ante Mérida (13-15) y Macera (14-12), en el cruce, por canastas sobre la bocina. «Una crueldad del destino», lamenta Guime.

Un rendimiento extraordinario, en cualquier caso («el mejor juego colectivo del torneo», destacaron los comentaristas), para dar lustre a una camiseta especial. Las viguesas visten la orografía de las Cíes. Se le ocurrió a un miembro del equipo masculino, Javier Santorio, ex de aquel Balon Park Cíes que militó en Liga EBA en los noventa. Serán islas viajeras por El Escorial (8-9 de febrero), Ceuta (8-9 de marzo) y Oviedo (12/13 de abril). Los cuatro mejores disputarán la gran final en Valencia el 10 y 11 de mayo.

Vegalsa, como patrocinador principal, además de Zorka, Servisub Bueu y la Xunta, apoyan a un Vigo femenino que también acumulará puntos FIBA para acudir a los mejores torneos veraniegos. Cuando el calor apriete se les unirán sus colegas varones. El sueño de Guime se consolida.