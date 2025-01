La ilusión le duró al Celta un cuarto

52 CELTA FEMXA ZORKA: Haidara (15), Tadic (7), Samson (13), Cooper (6), Sila (6) -cinco inicial- Maxwell (0), Rodríguez (0), Moya (0), Gutierrez (0), Vidal (5) y_Salinas (0). 83 SPAR GIRONA: Sussane (13), Canella (0), Guerrero (8), Touré (12), Bibby (20) -cincio inicial- Jakubcova (5), Ygueravide (4), Ribas (1), Caldwell (0) y Hristova (20). PARCIALES: 19-11, 9-21, 11-17 y 13-24.

Los aficionados que ayer acudieron al pabellón de Navia soñaron durante diez minutos. Y es que hacía mucho tiempo que no se veía un primer cuarto como el que ayer hizo el Celta Femxa Zorka. El trabajo defensivo del equipo entrenado por Cristina Cantero fue magnífico. Presionando, rozando la falta, con numerosas ayudas. Una defensa que provocó la desesperación del entrenador del Girona, Roberto Íñiguez, que veía como su equipo no era capaz de hacerle daño.

Lástima que ese buen trabajo defensivo no tuviera continuidad en ataque. El equipo vigués se precipitaba en el pase y en los lanzamientos. Y aún así, el Celta Femxa Zorka mandaba en el marcador, aunque con diferencias que no sobrepasaban los diez puntos.

Todo Navia sabía que era imposible mantener el mismo nivel durante todo el partido, y que evidentemente el Girona no reaccionara, como así sucedió.

Pero si hay algo que se puede sacar en limpio de este partido, es el nivel defensivo que puede lograr el equipo entrenado por Cristina Cantero. Defendiendo así ante rivales de «su liga», ganar partidos será mucho más fácil, ya que la segunda vuelta no ha hecho más que comenzar.

Ayer, por ejemplo, se echaron de menos los puntos de Maxwell, que estuvo muy bien marcada y solamente fue capaz de hacer cinco lanzamientos, todos ellos muy forzados.

Otro aspecto destacable fueron los siete minutos de Sara Vidal, que no contaba demasiado en las últimas jornadas. La canterana, y capitana, le puso al partido su garra habitual y con sus cinco puntitos consiguió acabar la valoración final del partido en positivo.

Lo que es una necesidad, urgente, es la llegada de una nueva jugadora interior. Evidentemente el partido de ayer no el mejor partido, pero no es bueno que Haidara haya sido la máxima reboteadora del partido. No es un pivot nato, y se pierde de su juego de fuera para dentro al tener que luchar bajo el aro. Evidentemente el mercado está muy complicado, y las opciones de encontrar una «estrella» son escasas. No obstante, no podemos olvidarnos que el Celta es un equipo especialista en encontrar a jugadoras que, con un poco de formación, se convierten en estrellas. Musa es el último ejemplo. Todo apunta a que en los próximos días podría llegar ese refuerzo que tanto necesita el equipo. No ya solo por lo que pueda aportar, sino por lo bien que vendrán los minutos de descaso que le pueda dar a las jugadoras titulares.

Del partido poco más se puede decir. Tras el buen primer cuarto, Girona se puso las pilas tras un tiempo entre cuartos en donde su técnico consiguió despertar a sus jugadoras. Un parcial de 9-21 ponía a las catalanas por delante en el marcador, y de ahí ya no se bajaron.

Tras el paso por los vestuarios, el Spar Girona fue un ciclón. El Celta intentaba con una defensa en zona frenar su juego interior. Pero todos los lanzamientos triples que habían fallado en el primer cuarto, los convirtieron tras el descanso, cerrando el partido con diez triples anotadas. El potencial del Girona se volvió a reflejar sobre el parquet de Navia.

Suscríbete para seguir leyendo