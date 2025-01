Miguel Rodríguez culmina su búsqueda

En As Pontes, con organización del Club Ciclista As Pontes Vilalba y sobre el terreno embarrado que tan bien conocen y disfrutan los especialistas locales, Galicia firmó excelentes resultados en el Campeonato de España de Ciclocross, que acogía por primera vez desde hace un lustro. Las once medallas suponen igualar la marca lograda en Pontevedra en 2020. Y entre esas preseas, aunque todas meritorias, destacó el triunfo de Miguel Rodríguez (Supermercados Froiz) en la categoría sub 23.

El sol irrumpió en la última jornada, con bajada de las temperaturas. La agenda se abrió con la carrera júnior, que controló Benjamín Noval (Asturias), con Raúl López (Cantabria) a su estela. En la pelea por el podio se impuso el betanceiro Raúl Puelles (Caimanes), que se deshizo de Arkaitz Suso (Euskadi). Por detrás, Pedro Liaño (Cambre), 8º; Xian Rodríguez (Padronés-Cortizo), 13º; Santiago Rodríguez (XSM), 22º; Darío Buceta, 28º; Xoel Cidrás, 30º, y abandono de Diego Valladar.

Miguel Rodríguez acaparaba la atención en la clausura del campeonato. Era su última oportunidad de lograr el título sub 23 y no la desaprovechó. Tercero en 2022 en Xàtiva y segundo en 2023 en Vic, el ponteareano ofreció una exhibición mayúscula. Lideró la carrera en la primera vuelta, abrió hueco en la segunda y ya nadie lo inquietó en las tres restantes. Tomás Pombo (Padronés-Cortizo) acabó 12º; Anxo Carril (Selección de Galicia), 14º; Martín Díaz; 20º; Fabián Rodríguez, 23º, y el ciclista inclusivo Anxo Lorenzo, 39º.

En cuanto a las pruebas reina, la asturiana Lucía González (Nesta-MMR) no pudo logra su séptimo título entre élite y sub 23, superada por su paisana Sofía Rodríguez. La porriñesa Aroa Otero (Supermercados Froiz), quedó 5ª sub-23 y 9ª en la tabla absoluta; Uxía Soto (Extol-Zambora.es), 10ª sub-23 y 16ª en la general; Iria Nieto (Team Oiense), 7ª élite y 17ª en la general; María Filgueiras (XSM), 11ª sub-23 y 18ª absoluta; Laura Mira, 13ª sub-23 y 21ª en la general, y María Jesús Barros (Supermercados Froiz), 9ª élite y 22ª absoluta. La sub-23 Sarela Conde abandonó.

Sí logró su séptimo título el valenciano Felipe Orts (Ridley), fijando un nuevo récord élite en la historia del ciclocross español. Iván Feijoo (Academia Postal-Maceda), quedó 7º y Samuel González (Selección de Galicia), 9º. El ciclista inclusivo Borja Gómez fue 38º.

El combinado de la Federación Ciclismo Galego, dirigido por Alberto del Río, presentó 28 ciclocrosistas, con títulos para el cadete Lucas Lozano y la júnior Lorena Patiño, la plata del Team Relay y el bronce de Raúl Puelles. El resto de podios los firmaron ciclistas que compitieron con sus equipos: oros de Miguel Rodríguez y el máster-60A Marcial Rodríguez (QuéBici-Marcisport); platas de la máster-40B Marina González (Illas Cíes) y el máster-30A Diego Álvarez (Podium Team) y bronces del máster-50A Eloy Otero (In Situ), la máster-40B Nazaret Casal (De La Fuente) y el máster-40A Alejandro Mesías (CiclosQuintena).