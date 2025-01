El Celta se pone a prueba en Navia ante el líder

Arranca la segunda vuelta del campeonato con un plato fuerte para el Celta Femxa Zorka, que recibe al líder de la categoría. El equipo entrenado por Cristina Cantero se mide a un Spar Girona, 12.3o horas en Navia, que solamente ha perdido dos partidos.

La entrenadora viguesa recuerda que «jugamos con ellas hace mes y medio, no más, y nos dieron un soberano repaso».

Ante esta situación, la entrenadora viguesa reconoce que «solo nos queda mejorar. Si lo vemos positivamente, podemos competir mucho mejor y plantarles cara. No creo que podamos hacerlo peor, seguro que no. Así que bueno, nos hemos planteado trabajar mucho sobre nosotras, intentar cumplir nuestros básicos. Quiero decir, pues bueno, estar más sólidas en uno contra uno de lo que estuvimos allí, ser capaces de estar con mucha actividad, de que el juego no les vaya fluido a ellas, de no darle segundas opciones, ya que allí sufrimos muchísimo en el rebote. De no tener pérdidas tontas que nos corran, ya que es un equipo en donde se encuentran muy cómodas con ritmo, a campo abierto, muchos juegos sin balón, gente muy activa. Hay muchas jugadoras que pueden tirar, pueden penetrar, muy móviles, de hecho prácticamente no juegan con un cinco puro».

La entrenadora viguesa tiene claro lo que hay que hacer en el partido de esta mañana. «Lo que tenemos que hacer, es centrarnos mucho en ser mejores, en pulir nuestras cosas, en seguir creciendo y tratar de que el partido no sea cómodo y tener opciones para los otros. Ellas acaban de perder en Eurocup. Partido muy complicado para nosotras, pero que tenemos que afrontar sin ningún miedo, con la cabeza bien arriba y a tratar de esforzarnos y hacer muchos dobles y triples esfuerzos para poder competir».

El club espera que el pabellón de Navia registre, de nuevo, una gran entrada. En los últimos partidos, el apoyo desde la grada le está dando al equipo un plus especial en los momentos delicados de los partidos y, en esta ocasión, será más necesario que nunca.

HORA: 12.30 horas. (hoy).

PABELLÓN: Navia.