Hogar, dulce hogar

En verano de 2022, en plena pretemporada, el Iberconsa Amfiv se encontró con un pequeño contratiempo. O eso pensaban ellos. Un problema estructural en el pabellón de Bouzas obligaba a cerrar la instalación para acometer las obras necesarias para tenerla operativa. Los responsables municipales les hablaron de un par de meses a lo sumo. El cuadro vigués –y el resto de usuarios del recinto– iniciaron entonces un periodo de obligado destierro. El Amfiv encontró la alternativa en O Berbés donde se instalaron y comenzaron a disputar sus partidos como local. No podían imaginar que pasarían dos temporadas enteras allí y el comienzo de la 2024-25.

Dos años y medio fuera de su casa que se acaban esta semana porque mañana sábado el Iberconsa Amfiv regresa a su casa, al pabellón que lleva el nombre de su fundador y gran referente, Pablo Beiro. El Ilunion, líder de la categoría y posiblemente el mejor equipo de la actualidad en España, será el rival de este reencuentro cargado de emoción. Hace días que han vuelto a entrenar en Bouzas y que en el barrio vigués ha vuelto a ser familiar el sonido de los balones botando en su parqué o esas luces encendidas hasta más allá de las once de la noche, cuando acaban sus entrenamientos. Pero lo de mañana será algo diferente. Ante el reencuentro los jugadores veteranos sienten cierto hormigueo (Agustín Alejos o Julio Vilas, que tantas batallas han librado bajo esos tableros) aunque para la mayoría será una experiencia nueva que el club quiere convertir en una pequeña celebración. Comprensible cuando se trata de volver a casa.El Amfiv tenía previsto realizar diferentes actividades en el exterior del pabellón desde las 14:30 horas, pero las previsiones de mal tiempo han obligado a modificar el programa. De todos modos planean amenizar la previa del partido desde las 15:00 horas aproximadamente con música en directo y la participación de La Banda del Cuarto que interpretará algunos temas en directo entre los que se encuentra un tema compuesto para el Iberconsa Amfiv. A las 16:00 horas comenzará el partido ante el Ilunion.

César Iglesias, entrenador del Amfiv, admite la ilusión que se vive en el club en torno al regreso a Bouzas. Entiende que supone un plus en muchos sentidos. Recuerda el técnico que el Pablo Beiro tiene mucha mejor accesibilidad y que a los jugadores les ofrece unas comodidades que por desgracia no tenían en O Berbés: «El simple hecho de ir a entrenar suponía un problema porque encontrar una plaza de aparcamiento ya suponía un inconveniente. En Bouzas hay plazas suficientes, se accede mejor y son cuestiones que ayudan a la preparación semanal».

Explica el técnico que otro de los factores importantes que supone el regreso a Bouzas es la posibilidad de contar con mayor respaldo, algo que no estaban consiguiendo en O Berbés: «Son cosas que tienen que ver con los hábitos. A los aficionados les resultaba más cómodo Bouzas, se organizaban para aprovechar la tarde dando un paseo y viendo luego el partido, algunos entraban casi por casualidad y eso les empujaba a venir más veces...son cosas que en O Berbés no teníamos. Las entradas en el Pablo Beiro no las hemos conseguido fuera de aquí».

Regresar al calor del hogar con un triunfo sería el epílogo perfecto para esta historia, pero en el Iberconsa Amfiv tienen los pies en el suelo y saben que la empresa es mayúscula teniendo en cuenta que el rival es el temible Ilunion. Pero van a competir con ese aliciente extra y bajo el calor de la que siempre ha sido su casa y que tanto extrañaban.