Un bache que costó la medalla de oro

30. CATALUÑA: Leo González (1), Roger Serramia (2), Omar Gharbi (1), Set Maruny, Víctor Montes, Pol Peral (9), Aleix López (1), Jan Castell, Arnau Ndour (1), Xavi Carreño (5), Guillem Buded, Jan Segu, Eric Anselmo (2), Cristian Filimonov (2), Marc Castellá (3), Hugo Fortuño (3). 29. GALICIA: Hugo Carreira, Luis Martínez, Martín Vázquez (7), Manuel Souto (1), Xoan Canedo (3), Jacobo Lamas, Lois Alonso (5), Christian Ferradás (1), Xurxo Otero (1), Nicolás Alonso (3), Gabriel Señoráns, Óscar González, Pablo Arce, Xoel Lago (4), Derek Ortiz, Dimitrije Doder (4). ÁRBITROS: Francisco José Martínez y Víctor García. Descalificaron a Rofer Serramía en el minuto 59:53. Además, excluyeron dos minutos a Leo González, Arnau Ndour, Xavi Carreño (2) y Eric Anselmo, por Cataluña y a los gallegos Manuel Souto y Lois Alonso. PARCIALES: 3-3, 3-7, 5-10, 9-13, 13-15, 15-18 (descanso), 16-20, 20-20, 24-21, 25-24, 27-24, 30-29 (final). INCIDENCIAS: Final de la categoría cadete masculina del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que celebró en Cataluña. Pabellón Municipal de Calella.

Subcampeonato de España para la selección gallega cadete masculina, que ayer se dejó el corazón en la final ante Cataluña, en un partido que perdieron por sólo un gol y que dominaron durante 40 minutos.

Ambos conjuntos se conocían porque se habían enfrentado en la fase de grupos con victoria catalana. Los gallegos salieron enchufados desde el primer minuto y enseguida se pusieron en ventaja en el marcador, llegando a tener seis goles a favor (4-10, min. 13). Cataluña, tras el tiempo muerto, atacó mejor la asfixiante defensa gallega y logró recortar distancias antes del descanso, al que se llegó con un 15-18 a favor del conjunto dirigido por Carla Abad.

Tras el paso por vestuarios, comenzaron los problemas en ataque para Galicia. Tal y como ya había sucedido en el primer partido del campeonato, Cataluña comenzó a defender con mucha fuerza y Galicia no encontraba fisuras en ese muro y cuando lo hacía se encontraba con el meta Set Maruny. Así, el conjunto catalán fue recortando hasta empatar en el minuto 40 (20-20). A partir de ahí, era el equipo de Álvaro Polo el que mandaba en el marcador, pero sin que Galicia bajase los brazos en ningún momento. En el minuto 55, Cataluña logró la máxima ventaja (29-25), pero otra vez los galaicos tiraron de orgullo, de pundonor y de fuerza para, con una presión a toda la pista, ir recortando distancias hasta quedarse a sólo un gol de Cataluña.

Juvenil masculina.

La selección gallega juvenil masculina se proclamó ayer campeona de la Copa de España, tras vencer en la final a Navarra por 34-31, en un partido tremendamente ajustado, pero en el que Galicia siempre estuvo por delante en el marcador.

Cadete femenina.

La selección gallega cadete femenina no pudo lograr el título en la Copa de España, su segundo objetivo, al no haber conseguido el ascenso al Campeonato. En la final de ayer los ataques se impusieron a las defensas de forma clara, tal y como muestra el marcador. Galicia, a excepción de los primeros minutos, fue a remolque en el marcador, pero luchó hasta el final por la remontada, que no fue posible (44-42).

Juvenil femenina.

La selección gallega juvenil femenina finalizó el Campeonato de España en la sexta posición, después de caer ayer derrotada ante Madrid (36-39), en un partido tremendamente disputado que tuvo que acudir a la prórroga para encontrar vencedor.