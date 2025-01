Vinicius jugará la Supercopa: dos partidos de sanción por la expulsión de Mestalla gracias a la redacción del acta arbitral

El Real Madrid respira. El Comité de Disciplina de la RFEF ha decidido sancionar con dos partidos a Vinicius, por el empujón a Dimitrievski en el partido del pasado viernes 3 de enero ante el Valencia y ha considerado el acto como 'una acción de violencia en el juego', por lo que el brasileño se perderá sólo dos partidos, frente a los cuatro que contemplaba el supuesto mayor. El colegiado Soto Grado reflejó así la acción en el acta: "Golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa y empleando una fuerza no insignificante". El no incluir que el balón no estaba en juego en este momento ha librado al brasileño de una sanción más amplia.

Era la noticia esperada por el Real Madrid, que desde un primer momento consideró, como expresó Carlo Ancelotti, que Vinicius no debería haber sido expulsado por el empujón al portero del Valencia. El Comité de Disciplina ha aplicado el artículo 130 para sancionar a Vinicius: “Al producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas. Si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, se sancionará con suspensión de 2 a 3 partidos".

De ahí que la clave ha estado en la redacción del acta de Soto Grado, el encargado de impartir justicia en Mestalla. Vinicius protestó varias decisiones durante el partido, pero el riojano tuvo que acudir al VAR para 'rearbitrar' una jugada que terminó en la expulsión del extremo del Real Madrid, quien en los últimos tiempos ha vivido malos episodios en sus visitas al campo del Valencia. En caso de que el colegiado hubiera determinado que no estaba el balón en juego, Vinicius habría sido sancionado con cuatro partidos, lo que le impediría jugar la Supercopa de España que se disputa en Arabia.

¿Cuándo cumplirá su sanción Vinicius?

La confianza del Real Madrid era plena, por eso el brasileño se subió al avión con el resto de sus compañeros. Vinicius cumplirá su sanción de dos partidos en Liga, en los duelos frente a la UD Las Palmas (domingo 19, a las 16:15) y contra el Real Valladolid, al que visita el sábado 25, a las 21:00 horas. Por el contrario, estará disponible para los dos últimos duelos de la fase de Liga de Champions frente al RB Leipzig (miércoles 22, 21:00 horas) y Stade Brestois (miércoles 29, 21:00 horas) en los que presumiblemente el conjunto de Ancelotti certificará su clasificación. Aunque será importante determinar cómo y en qué posición lo hace, para saber si tiene que jugar la repesca y contra qué rivales puede hacerlo.

Al considerar la jugada como una acción violenta y perderse tan solo dos partidos, Vinicus podrá jugar el partido de semifinales de la Supercopa de España este jueves ante el Mallorca. También estaría en una hipotética final ante el Barça o el Athletic, si los de Ancelotti logran eliminar al Mallorca. Al ser menos de cuatro partidos, la sanción se empieza a cumplir en el primer partido de la competición donde ocurrió la acción. De esta forma, no estará disponible en los dos próximos partidos de Liga. El primero que se perderá será el 19 de enero ante Las Palmas en el Bernabéu y el segundo el 25 de enero ante el Valladolid en Zorrilla.

Vinicius, que jugó en Copa del Rey ante la Deportiva Minera aprovechándose de que el comité se reunía este martes, pidió perdón a sus compañeros por su actitud en Mestalla. Además de empujar a Dimitrevski, después de ser expulsado tuvo que ser retirado a la fuerza por Rüdiger cuando se encaraba con Soto Grado. En el vestuario dijo haber vuelto a sentir la presión de Mestalla, un estadio en el que vivió un episodio racista en 2023 y donde escuchó, durante todo el encuentro, mofas como "Balón de Playa", en relación a su frustrado Balón de Oro.

Por estos cánticos será investigado el Valencia si Antiviolencia sigue la misma pauta que en Vallecas, donde el brasileño vivió una situación similar. Vinicius también está siendo investigado por sus gestos de mandar a segunda al Rayo, algo que también hizo en Mestalla. El resultado de estas indagaciones todavía no se ha resuelto y está por ver si LaLiga inicia un procedimiento similar en este caso contra el brasileño, quien contó con la defensa activa de Ancelotti en rueda de prensa, al asegurar que "es difícil ser él", una postura que ya defendió tras incidentes similares.