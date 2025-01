El Ourense CF hace historia bajo la lluvia

3 OURENSE CF: Pato Guillen; Miguel Prado, Álex Fidalgo, Jerin, Gonzalo di Renzo (Javi Carbonell, min.74), Alberto Gil (Álex Gil, min 74), Zalaya, Raúl Prada (Carmona, min.95), Moisés, Jairo Noriega (Fullana, min 80) y Ángel Sánchez (Hugo Sanz, min 80) . 2 REAL VALLADOLID: Hein (André Ferreira, min.45); Luis Pérez (Anuar, min. 61), Cömert, Cenk, David Torres, Kike Pérez, Jurić (Mario Martín, min.48); Amath, Amallah (Iván Sánchez, min.61), Raúl Moro, Marcos André (Latasa, min. 61). GOLES: 0-1, min 15: Raúl Moro. 1-1, min 17: Jairo Noriega. 1-2, min 25: Amallah. 2-2, min 32: Jerin. 3-2, min 52: Ángel Sánchez.

El Ourense CF consiguió ayer otro hito histórico. Tras clasificarse para los dieciseisavos de la Copa del Rey al vencer a un Segunda División como fue el Deportivo de A Coruña, ayer agigantaron su aventura al llevarse por delante a un «Primera» como el Real Valladolid, superado por el entusiasmo local.

La alegría se desbordó tras el pitido final. | A. Pérez

El partido comenzó con la intensidad y la emoción prometida a lo largo de la semana, el Ourense CF avisó en los primeros minutos del encuentro con un disparo escorado de Alberto Gil, que cayó directo en las manos de Karl Hein cuando no se llegaba al minuto cinco. Desde ese momento no hubo más ocasiones claras hasta llegar al cuarto de hora, y fue entonces cuando apareció Raúl Moro para presumir de talento, amagando para quitarse de encima a Pato Guillén y golpeando con rosca para alejar el esférico de los guantes del guardameta, que no pudo evitar encajar el primero de la jornada.

Un momento del duelo pasado por agua. | A. Pérez

La ventaja duró exactamente dos minutos. El tiempo que necesitó el conjunto de Pablo López para responder con soltura. Gonzalo di Renzo controló el balón dio pase a Jairo Noriega y este recorrió cincuenta metros galopando para, desde la frontal del área, poner el empate nivelando las fuerzas con un equipo dos categorías por encima.

Jugando de tú a tú con los pucelanos fue Alex Fidalgo el que se vio obligado a parar el que hubiese sido el segundo gol blanquivioleta cuando Raúl Moro ya se encaraba en soledad otra vez ante Pato Guillén. Pero el aviso no acabó ahí y poco después sí llegó el segundo tanto, de nuevo Moro como protagonista, aunque esta vez en la asistencia, colocó el cuero y lo envió envenenado al corazón del área donde Amallah engañó.

Tocaba remontar y no decepcionó el equipo ourensano. Ángel Sánchez armó un disparo que avisó rozando el palo como preludio al que sería de nuevo el empate. Una falta favorable a los pontinos en la media luna del área era disparada por Raúl Prada, golpeando contra la barrera, y en el rechace el remate de Jairo se iba al córner. Pero tanta fue la insistencia que tuvieron premio: un centro desde la izquierda de Raúl Prada botó en el área y ante la mirada de los vallisoletanos Jerin lo cabeceó a la escuadra.

Había pasado solo media hora de un encuentro frenético y muy disputado bajo la lluvia, que no dio tregua en O Couto, de donde salió lesionado el portero visitante Hein requiriendo atención sanitaria y su cambio al descanso.

Tras el descanso los locales alimentaron sus sueños y fue un desmarcado Ángel Sánchez el que anotó el gol que cumplió el deseo. Alex Fidalgo centró para que Sánchez pudiese anotar cruzado desde la frontal, sorprendiendo a Ferreira que ocupaba la portería.

Con el partido de cara en el luminoso por primera vez en el encuentro, los pontinos todavía se crecieron más y tuvieron la oportunidad de hacer el cuarto en una jugada combinada entre Gonzalo y Renzo y Jerin, que envió alto. La reacción fue inmediata por parte de Diego Cocca, que preparó un triple cambio para evitar que la Copa se escapase. Pero no resultó. Las oportunidades se teñían de azul y de nuevo Angel Sánchez optaba a ampliar la ventaja con un remate que se escapaba por poco.

El nivel de intensidad solo se vio reducido por la lesión de Raúl Moro, que a falta de veinte minutos, y con los trueques de los pucelanos agotados, obligaba al Real Valladolid a buscar la remontada con diez jugadores. Los castellanos se revolvieron y atacaron más en inferioridad, pero Miguel Prado y Zalaya hicieron los deberes.

Pablo López dio entrada entonces a piernas nuevas y entre ellas a Javi Carbonell que dio otro susto con una falta favorable. Finalmente no entró en las mallas, pero sirvió para que la afición siguiese coreando el «sí se puede» Al final, un alargue de siete minutos en el que el trabajo fue mantenerse y los ourensanos lo consiguieron. Ahora esperan a otro Primera División.