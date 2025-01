Ancelotti: «Es difícil ser Vinicius»

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que es «difícil» ser Vinícius y ha reiterado que la tarjeta que vio en Mestalla era «amarilla, no roja», además de confirmar que el portero belga Thibaut Courtois y el defensa alemán Antonio Rüdiger no viajarán a Cartagonova para afrontar el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Deportiva Minera (21:00 hoy).

«No estoy en su piel, pero creo que es difícil ser él. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa con los insultos. Él intenta mejorar y aguantar. Obviamente, está triste por la roja, ha pedido disculpas, pero tenemos que mirar adelante», declaró en rueda de prensa, afirmando que el delantero no mereció la expulsión ante el Valencia. «Estamos convencidos de que no era roja, era amarilla. Esperamos que no le caigan partidos», expresó.

Sin embargo, no quiso hablar de los gestos del brasileño a la grada de Mestalla asegurando que el equipo ‘che’ bajará a Segunda. «Yo no he visto lo que ha hecho. Veo lo que ha pasado y lo que pasa en los estadios y creo que en estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar más, pero nadie es perfecto. Está haciendo mucho trabajo con esto y ha mejorado mucho, tanto que es el mejor jugador del mundo», indicó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano apuntó que afrontan la Copa del Rey «con la ilusión de siempre». «Es una competición importante que nos ha dado mucha felicidad en los últimos años. Llega en un momento de la temporada que no es el más indicado, pero vamos a respetar al rival, la camiseta y la competición»