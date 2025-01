A la gloria desde la supervivencia

Agnes Keleti soñaba con ver mundo, con viajar, con conocer otras culturas que le ayudasen a abrir la mente y entender mejor el universo que la rodeaba. Esa fue la principal razón por la que, desde muy joven, se tomó el deporte como una oportunidad. Para otras niñas era un simple pasatiempo, un juego, pero ella tenía otros planes en mente que solo podía hacer realidad gracias a la dedicación con la que se entregó a la gimnasia. Nacida en el seno de una familia judía en Budapest en el año 1921 se convirtió en campeona nacional húngara con solo dieciséis años, un título que de repente le abría de par en par las puertas de nuevos y atractivos desafíos. Mundiales, Juegos Olímpicos, reuniones internacionales por todo el mundo… su planificación parecía cumplirse de forma escrupulosa.

Pero la joven Agnes no contaba con que el mundo saltase por el aires y el deporte desapareciese durante un tiempo de su lista de prioridades. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial los judíos húngaros vivieron lo que podría entenderse como una cierta tregua aunque perdieron algunos derechos. Keleti lo sufrió en sus carnes porque fue expulsada del club de gimnasia en el que llevaba desde niña por no ser de raza aria. Muchos judíos y gitanos vivieron en aquel entonces situaciones similares. Pero la cosa cambió de forma dramática en 1944 cuando se produjo la invasión nazi del país. Ahí comenzó la carrera por la supervivencia de los Keleti. Agnes, que dio por bueno el rumor de que las mujeres casadas no eran conducidas a campos de trabajo, se unió en matrimonio de forma apresurada con Istvan Sarkany, un gimnasta exolímpico húngaro del que se divorciaría pocos años después. No tardó en descubrir que aquella treta le serviría de poco y que su condición de judía era poco menos que una condena de muerte. Encontró la solución gracias a la falsificación de su identidad. Durante el tiempo que duró la guerra se convirtió en una cristiana llamada Piroska Juhasz que se dedicaba a tareas de limpieza. Se mudó a un pequeño pueblo con su identidad falsa y allí, con algún que otro sobresalto, pudo sobrevivir a la guerra y escapar de las deportaciones masivas que se sucedían cada vez con más intensidad. En su familia no todos podían decir lo mismo. Su padre, junto a varios tíos y primos, fue conducido al campo de exterminio de Auschwitz de donde no regresaría nunca, como los cientos de miles de judíos y gitanos húngaros que encontraron la muerte en los campos nazis durante aquellos meses en los que la maquinaria de la muerte funcionó a toda velocidad. Más suerte tuvieron la madre y la hermana de Agnes que fueron dos de las personas que deben su supervivencia en la Segunda Guerra Mundial a Raoul Wallenberg, un diplomático sueco que, aprovechando su estatus, durante 1944 se dedicó a conseguir documentación falsa para poner a salvo a centenares de húngaros. Wallenberg fue uno de los grandes héroes de la guerra y reconocido como Justo entre las Naciones por el pueblo judío.

Cuando acabó la guerra Agnes Keleti retomó su actividad. Volvió a entrenar con intensidad y a continuar con su otra gran pasión, el violonchelo que tocaba de forma primorosa y que le reportaba más beneficios económicos que la gimnasia. En 1946 volvió a ser campeona húngara y en su cabeza se reavivó el deseo de cumplir los sueños que tenía cuando era una adolescente y empezaba a dedicar su tiempo al entrenamiento. Pero aún tendría que esperar. En 1948 estaba preparada para acudir a Londres a los primeros Juegos Olímpicos que se celebraban después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero una grave lesión en el tobillo la apartó de la competición solo unas semanas antes. Un pequeño desastre personal porque Hungría sumó la medalla de plata en el concurso por equipos, lo que hizo más dolorosa su ausencia de aquella cita.

Pero Keleti acabaría por encontrar el premio a su dedicación y a su insistencia. Llegó a Helsinki con 31 años, cargada de ambición, y de Finlandia regresó con cuatro medallas, una de ellas el oro en el ejercicio de suelo. De la noche a la mañana se convirtió en una pequeña celebridad en su país. Pero no podía imaginar entonces que lo mejor aún estaba por llegar. Aunque la gimnasia deportiva se parecía entonces muy poco a lo que es hoy en día, era muy extraño que una deportista siguiese ofreciendo un rendimiento muy alto superada la treintena. Pero el caso de Keleti resultó sorprendente. En 1956 llegó a los Juegos de Melbourne con un sentimiento contradictorio. Había entrenado de forma intensa en ese ciclo olímpico, pero su principal afán en Australia era denunciar la situación que se vivía en su país después de la invasión soviética que se había producido solo unas semanas antes de que el fuego olímpico iluminase el estadio de Melbourne. Había vivido la opresión nazi doce años atrás y ahora su país se enfrentaba a otro modelo de tiranía. Para Keleti lo primero era denunciar y lo segundo, competir. La indiferencia o la falta de compromiso no eran para ella. Por eso cargó duramente contra el régimen soviético durante aquellas semanas consciente de que aquella actitud tendría consecuencias importantes para ella. Lo que pasa es que su figura emergió como nunca en el pabellón donde se celebraba la competición gimnástica. Keleti logró seis medallas (cuatro de oro lo que la convierte en la gimnasta de mayor edad en proclamarse campeona olímpica) y otras dos platas. Un error en el potro le impidió arrebatarle el triunfo en el concurso general individual a la rusa Larissa Latynina (la mujer que más medallas ha ganado en la historia de los Juegos Olímpicos) que con 21 años hacía su aparición en la alta competición.

Convertida en una celebridad (aunque las autoridades soviéticas se encargaron de reducir la importancia de su conquista) Agnes Keleti no pudo regresar a su país. Sabía que para ella la vida sería imposible en su Budapest y por eso decidió quedarse en Australia después de los Juegos Olímpicos. Pidió asilo político, que se le concedió, y durante cerca de un año se dedicó a entrenar a jóvenes gimnastas australianas. Nunca dejó de recordar ni denunciar la situación que se vivía en un país, Hungría, que tardaría mucho tiempo en volver a pisar. A finales de 1957, un año después de los Juegos, se instaló en Israel. Allí pudo reencontrarse con su hermana y su madre a quienes no veía desde que se separaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Entrenó al equipo nacional israelí, se casó de nuevo, tuvo una vida feliz y no dejó ni un momento de soñar con el regreso a casa. Lo hizo mucho más tarde de lo que hubiera imaginado y deseado. En 2015, con 94 años, Agnes Keleti volvió a recorrer las calles de una Budapest completamente diferente a la que recordaba. El país la recibió como a una verdadera reina y la colmó de reconocimientos y de agradecimientos por el compromiso que siempre demostró cuando las cosas no eran sencillos y sobre ellos pesaba la sombra del autoritarismo y la muerte. Keleti, la campeona olímpica de mayor edad que seguía con vida, falleció esta semana cumplidos los 103 años. El ciclista francés Charles Coste, oro en los Juegos de Londres de 1948 y que acaba de celebrar la centena, hereda ahora ese título honorífico.

