Vinicius pierde la cabeza en Mestalla y el Real Madrid rescata el liderato con un triunfo agónico

Vinicius no debe pisar Mestalla. Le excita, le supera, le saca de quicio. En esta ocasión el brasileño fue expulsado (podría perderse la Supercopa la próxima semana en Arabia), y se lanzó a por el árbitro como un poseso. El madridista tiene un problema grave con su autocontrol en los partidos calientes y el de Mestalla tuvo de todo. Hubo penaltis fallados, goles anulados y su expulsión. Pero el Real Madrid salvó el partido con uno menos y logró un triunfo que le deja líder en un partido que tuvo cuesta arriba más de 80 minutos. Y el Valencia, muy inocente, regaló todo el trabajo realizado.

Había curiosidad por ver qué proponía Corberán en su desembarco en el Valencia. Y todo se resumió en la frase que dijo a sus jugadores antes de empezar: "Da igual lo que pase, vamos a competir". La primera premisa trataba de generar confianza y restar presión a sus jugadores, la segunda escondía la valentía que quiere implantar en el equipo. En el vestuario visitante Ancelotti recordó a sus jugadores que en dos de los últimos cuatro años el equipo perdió el partido tras el parón navideño porque seguía de vacaciones y no quería que se repitiese. Y el nuevo Valencia se presentó en sociedad en Mestalla con una presión alta, transiciones rápidas, sin pegar pelotazos y acabando las jugadas para no regalar balas a un Real Madrid que penaliza cada error rival. Ante el esperado planteamiento del nuevo técnico, Ancelotti apostó por un once con buen pie, con Tchouameni de central y Ceballos de mediocentro, alineando arriba a todo su arsenal con Rodrygo, Mbappé y Vinicius escoltados por Bellingham.

Un partido entretenido desde el inicio en el que Dimitrevski trabajó a los cinco minutos un disparo de Valverde y Courtois se empleó a fondo a los siete minutos a disparo de Hugo Duro. Atacaba el Madrid con mucha gente y el Valencia con mucha verticalidad acabando cada llegada. La línea de tres centrales local desconectaba a las estrellas blancas y Javi Guerra y Almeida ayudaban atrás y pisaban. A los 27 minutos una subida de Foulquier, que sacó petróleo de la indolencia defensiva de Vinicius para servir a Guerra, que fusiló a un Courtois que acertó a despejar el remate, pero Hugo Duro la empujó a la red ante el delirio de Mestalla. El ímpetu valencianista encontraba premio ante un Madrid desdibujado. El gol alteró el ecosistema del partido, con el Valencia, ya fuera por cansancio o por precaución, dando un paso atrás y los de Ancelotti sin encontrar espacios ni pasillos interiores para desarmar el dispositivo rival. Pudo empatar un sobreexcitado Vinicius, en un gran pase de Ceballos, y Valverde con un par de disparos lejanos, pero al descanso se llegó con la ventaja mínima de un Valencia estajanovista ante un Madrid perezoso.

Penalti fallado, gol anulado y roja a Vinicius

La segunda parte comenzó con el Madrid con dos marchas más, y fruto de esa agresividad Vinicius recuperó a los 51 minutos un balón que terminó con Mbappé por los suelos y Soto Grado señalando un penalti controvertido. Penalti que después de ser ratificado por el VAR tuvo intrahistoria. Mbappé, objeto del mismo, esquivó la responsabilidad del lanzamiento alejándose y Vinicius le cedió el peso a Bellingham, que dio un paso adelante. Y entonces Jude eligió hacer la grulla con un salto final antes de disparar que hizo que lanzase desequilibrado mandando el balón al palo y fallando el tercer penalti de los últimos cinco que ha tirado el Real Madrid. Ocasión perdida. Cuatro minutos un Mbappé encendido recibía un pase a la espalda de la zaga que concluyó remachando a la red tras un regate 'ronaldiano' a Dimitrevski. Gol celebrado con rabia por Kylian que el VAR anulaba segundos después por fuera de juego del delantero.

La actitud del Real Madrid había cambiado, y tras regalar 45 minutos y colocarse abajo en el marcador, le tocaba nadar río arriba. Mendy dejó su lugar a Camavinga y un intrascendente Rodrygo a Brahim. El Valencia sufría asfixiado en su área, pero las prisas acuciaban a un Madrid que no terminaba de descifrar el partido ante el buen trabajo de la joven tripleta de zagueros valencianistas: Tárraga (21 años), Mosquera (20) y Yarek (19). Y entonces Dimitrevski reprochó Vinicius algo en una jugada tocándole en la espalda y el brasileño le lanzó un golpe en el cuello al portero, que cayó fulminado de forma exagerada. Eso le costó la roja al brasileño tras consultar Soto Grado el VAR y entonces Vinicius se lanzó a por el colegiado y tuvo que ser sujetado por Rudiger y Llopis, el entrenador de porteros. Una roja que además puede dejar a Vinicius sin la Supercopa, cuando se confirme la sanción, que puede ser de dos a cuatro partidos.

Dos goles con diez jugadores

Mestalla le costaba caro a un Real Madrid que volvía a las andadas en Liga y veía cómo podía perder a Vinicius para la Supercopa. Pero cuando peor estaba la cosa salió Modric y, en una recuperación de un Brahim que siempre suma, Bellingham sirvió un pase al croata y Luka logró el empate que colocaba al Madrid salir líder de Valencia. Y en el descuento Bellingham aprovechaba un error gravísimo de Gillamón para anotar el segundo gol y certificar una victoria muy sufrida en la que fue marcharse Vinicius y los blancos dieron la vuelta al partido. Vinicius no debe pisar más Mestalla. Por el bien del propio Real Madrid.