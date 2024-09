El Traviesas organiza el II Torneo “Elas Tamén Xogan”

El Traviesas Hockey Club organiza la segunda edición del torneo “Elas Tamén Xogan”, un evento enfocado a la promoción y visibilidad del hockey sobre patines femenino. El torneo se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre en Vigo, destacándose como una cita imprescindible en el calendario deportivo femenino de Galicia.

El torneo contará con la participación de los clubes Liceo, Raxoi, Compostela, Borbolla, Berenguela, Pontareas y el anfitrión Traviesas. Sus equipos contenderán en las categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sénior femenino. El evento dará inicio el sábado a las 10:00 y se extenderá hasta el domingo a las 20:00. Los partidos se disputarán en O Carme.