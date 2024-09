La Audiencia Nacional deniega la cautelar a Rocha

Cuando Pedro Rocha fue inhabilitado en julio por el TAD, al dirigente extremeño todavía le quedaba una carta por jugar en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional: medidas cautelares. Pero el órgano acaba de denegarlas y la sanción de inhabilitación de dos años se hace efectiva. Su etapa en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) terminaría de este modo.

No podrá presentarse a las elecciones de la RFEF como pretendía. En abril, el propio Rocha, tras ser nombrado presidente, anunciaba que los comicios se convocarían el 10 de septiembre. La única vía que le queda al extremeño es un recurso urgente ante la Audiencia Nacional contra su inhabilitación.

El TAD aceptó el 16 de julio parcialmente los supuestos por los que había sido investigado Pedro Rocha. Finalmente, solo consideró el despido de Andreu Camps, quien fuera secretario general de la Federación. El dirigente inhabilitado no podía adoptar esta decisión como presidente de la Comisión Gestora, sino este órgano de forma colegiada. Rocha declaró que esa decisión la tomó por indicación expresa del CSD en el momento de crisis con la selección femenina, tras el ‘motín de Oliva’ desencadenado por el ‘caso Rubiales’.

Por su parte, las sanciones propuestas por prescindir del abogado externo Tomás González Cueto y por personar a la RFEF en el proceso judicial que investiga la presunta corrupción durante la presidencia de Luis Rubiales (’caso Brody o Supercopa’) se quedaron finalmente en una multa económica de 16.000 euros por cada uno de estos hechos. La sanción se produjo debido a una denuncia del presidente de la escuela de entrenadores CENAFE, Miguel Galán, que el Consejo Superior de Deportes elevó al TAD.

Yaye, la designada

A Pedro Rocha le quedaba la vía del Tribunal Contencioso-Administrativo. De habérsele concedido las cautelarísimas, podría haber seguido al frente de la RFEF hasta que la resolución del TAD fuese firme. Al no prosperar se activa la opción de María Ángeles García ‘Yaye’, actualmente vicepresidenta, un nombramiento hecho por el propio máximo mandatario federativo, cuyos abogados estudian los recursos que permitan un giro de guion de los acontecimientos tras la negativa de la cautelar. La exfutbolista, como número 2, dirigiría en principio una gestora de transición.

En su recurso, Rocha sostenía que si no se suspende la ejecución de la sanción de inhabilitación no podrá presentarse a unas eventuales elecciones como candidato a la Asamblea General de la RFEF y, posteriormente, ser elegido presidente. “A su juicio, la medida cautelar solicitada es necesaria porque dichas elecciones se celebrarán en septiembre de 2024 y, para entonces, no habrá una resolución judicial que confirme o anule la sanción de inhabilitación, lo que debería llevar a la suspensión cautelar de la sanción para evitar un perjuicio irreparable”, explica el Contencioso Administrativo. Sin embargo, señala la resolución del juez, “el demandante no aporta ninguna prueba que respalde esta afirmación”.

El primer paso del proceso electoral atañe a los 143 miembros de la futura asamblea de la RFEF. De ellos, 19 son los presidentes de las federaciones territoriales y los 123 restantes serán elegidos. Será esta representación, compuesta por miembros del fútbol masculino y femenino, fútbol playa o árbitros, la que escogerá al futuro presidente y a la comisión delegada. Salvo requiebro final, la era de Rocha es historia.