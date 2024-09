Martín de la Puente, a los cuartos de final

Martín de la Puente gana cómodamente al neerlandés Maikel Scheffers (6-2, 6-2) y ya está en los cuartos de final de la prueba de tenis en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de París. El tenista vigués sigue demostrando porqué se encuentra entre los mejores del mundo y continúa en el camino para luchar por las medallas olímpicas. Su próximo rival será el vencedor del duelo entre el francés Houdet y el japonés Sanada.

Martín arrancó la competición en París el pasado domingo, en la pista 14 de Roland Garros, con las gradas llenas de sus seres queridos y de la delegación española, entre ellos, la reina Letizia. Y lo hizo de forma aplastante, sin titubeos y demostrando porqué llega a la cita paralímpica como uno de los grandes favoritos para hacerse con una medalla. Superó al argentino Ezequiel Casco por un contundente 6-2, 6-0. Y ayer tampoco tuvo problemas para imponerse con facilidad al neerlandés Scheffers.

Tras los diplomas conseguidos en Río y en Tokio, Martín aterrizó en la capital francesa con la voluntad de tocar metal. No solo lo va a intentar en individuales, sino que también en dobles intentará lo que todo el mundo esperaba en los Juegos Olímpicos, ver la bandera de España en lo más alto de la Philippe Chartier, el templo del tenis francés y de quien sino, Rafa Nadal.

Martín, nacido en Vigo hace 25 años, soñaba con jugar algún día al fútbol defendiendo la camiseta de su querido Celta. Con 8 años le diagnosticaron una enfermedad congénita rara que le deformaba los huesos, el llamado Síndrome de Proteus, y tras más de 15 operaciones le amputaron el pie izquierdo.

“Cuando desperté de la anestesia sentía aún el pie, pero era el síndrome del miembro fantasma, levanté la sábana y cuando vi que ya no estaba, me puse a llorar. Fue una etapa dura, me miraba al espejo y me rallaba, dejé incluso de ir a la playa porque me miraban y eso me afectaba. Pero acabé enfrentándome a ello con humor y positivismo. No pasa nada por ser distinto, si la vida te pone obstáculos, hay que buscar soluciones y sonreírle” relata recordando ese momento.

Allí empezó una nueva aventura de su vida, que poco a poco aprendió a asimilar. Se subía a regañadientes en una silla de ruedas adaptada y empujado por su hermano se decidió a coger la raqueta, algo inimaginable para el gallego, que siempre se miró al espejo sin complejos, con una sonrisa cautivadora, solo con la pena de no poder celebrar goles en Balaídos.