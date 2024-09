La falta de contundencia ante la meta del Avilés condena al Coruxo

Mal comienzo liguero para un Coruxo que cayó a domicilio de forma clara frente a un Avilés, no superior en juego, pero sí con mucha más pegada. Los de David de Dios firmaron una buena primera parte en la que, pese a que hubo igualdad, consiguieron tener más pelota, jugar más tiempo en campo contrario y generar las mejores llegadas. Pero no aprovecharon ninguna y sobre la bocina del descanso el goleador avilesino Santamaría marcó desde los once metros con un penalti claro que se fabricó él mismo.

A muy buen ritmo y siempre competido, con los dos contendientes buscando la portería rival en todo momento, se superó el ecuador de la primera mitad con todo muy ajustado y sin que ninguno de los dos onces consiguiera tener el control del juego o la posesión de la pelota, aunque resultaba esperanzador ver que en este tramo era el Coruxo el equipo que jugaba más tiempo en campo contrario.

Otra cosa era el rédito ofensivo que lograban ambos conjuntos porque hacer ocasiones costaba mucho esfuerzo, como había demostrado al cuarto de hora el capitán Andriu cortando por lo sano una acción prometedora en la que vio amarilla; y al filo de la media hora sólo había habido algo de inquietud en una pelota parada lateral botada por el especialista local Gete, que finalizó Santamaría con un buen disparo raso que lamió el palo.

Serrano tuvo una buena opción desde la frontal en la que no estuvo nada fino a la hora de rematar. El equipo de David de Dios acabó más fuerte el primer tiempo, merodeando el área contraria gracias a un incisivo Álex Rey, que tuvo dos seguidas y una de ellas bastante clara. Sin embargo, en el fútbol lo que manda es el acierto y de seguido, a segundos del descanso y como ya ocurriera en el primer minuto, Álvaro Santamaría volvía a la carga desde el costado izquierdo y conseguía sacar un penalti claro por derribo que él mismo se encargaba de transformar.

Ahora a remolque, al Coruxo no le quedaba otra que arriesgar, pero ni hubo tiempo a ver su predisposición en esta segunda mitad porque en el minuto cinco del reinicio el local Víctor Díaz botaba un córner al punto de penalti y allí Javi Cueto se imponía a todos por arriba para marcar de cabeza el segundo tanto blanquiazul.

El Coruxo perdió el aplomo y la serenidad mostrada en la primera mitad y los asturianos, ayudados por su grada festiva y animosa, pasarían a controlar como nunca el ritmo de juego. El encuentro pasó a una fase más plana que no le interesaba nada al Coruxo, y aunque los de David de Dios no se dieron por vencidos e incluso con el correr del reloj volvieron a tener más pelota y a jugar en campo contrario durante muchos minutos, no conseguirían generar ocasiones de verdadero peligro de gol.

Y es que ni el Avilés, ni su entrenador Javi Rozada interviniendo con los cambios, darían opciones a los vigueses, que se embarraron en la pelea. Aunque De Dios sacó su pizarra y buscó el revulsivo, el Coruxo no encontró la fluidez necesaria como para siquiera inquietar con una posible remontada.