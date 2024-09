El Coruxo sueña con arrancar con buen pie

El Coruxo sabe que iniciar bien el primer mes de competición es clave para pelear por estar en la zona noble de la competición. En las últimas temporadas, el equipo de O Vao siempre ha tenido el sambenito de no ser capaz de arrancar con fuerza, y tener que ir de menos a más durante la competición. El equipo entrenado por David de Dios quiere acabar de una vez por todas con esa racha, pero también es consciente de que en las dos primeras jornadas se va a medir a dos equipos que quieren pelear por el ascenso de categoría, el Avilés y el Numancia.

De Dios apuntaba sobre el Avilés (18.00), tras el último entrenamiento de su equipo, que “ellos han renovado gran parte de la plantilla. Tienen un objetivo muy claro, que es el ascenso. Probablemente sea un ascenso directo, pero al final las pretemporadas son pretemporadas y creo que tampoco debemos coger los resultados de pretemporada, sino que las sensaciones. En competición es una cosa totalmente diferente. En pretemporada te equivocas y no pasa nada, no sientes esa presión, pero en competición ya tienes un castigo o un premio muy grande. A partir de ahí la competición no engaña”.

El equipo sufrió en las últimas semanas un revés importante con la grave lesión de Sergio, que se perderá la temporada. De esta manera, De Dios se queda con una plantilla de 23 jugadores. Esta semana el técnico olívico ha tenido que realizar cuatro descartes; la mayoría han sido por problemas físicos tras una dura pretemporada. De esta manera, se han quedado en Vigo Guido, David Añón, Brais Penela y Raúl Ortube. Otra cosa será el once que comience el partido en el Ramón Suárez Puerta, y es que en los partidos de pretemporada el técnico del Coruxo no ha ofrecido demasiadas pistas.

David no quiere sufrir como la temporada pasada, pero advierte: “No siempre conseguimos lo que queremos. La temporada pasada el inicio fue un sufrimiento, luego enderezamos y generamos mucha ilusión. Vuelves a sufrir, vuelves a generar ilusión, y lo que queremos es mantener esa ilusión, pero no sufrir como hemos sufrido la temporada pasada”.