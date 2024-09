Bronce de Juan Antonio Saavedra en rifle tendido 10 m

Juan Antonio Saavedra consiguió este domingo volver a subir al podio de unos Juegos Paralímpicos después de conquistar la medalla de bronce la modalidad de R3 rifle tendido 10 m mixto SH1 del tiro de Paris 2024, su tercer metal en las últimas cuatro ediciones del evento.

El deportista gallego, plata en Londres 2012 y bronce en Tokyo 2020 aunque en ambos casos en la distancia de 50 metros, y con este tercer metal se convierte en el tirador paralímpico español con más medallas de la historia en el evento tras desempatar con Francisco Ángel Soriano (oro en P4 en Atlanta'96 y bronce en P4 en Sydney 2000).

Estos éxitos, junto a la plata de Luis Salgado en Barcelona'92 (P1), provocan que este deporte se coloque con seis metales en el medallero nacional, una cifra que podría aumentar porque Saavedra también tiene buenas opciones en la distancia de 50 metros.

El pontevedrés, cuyos inicios deportivos fueron en el balonmano, en el Teucro, hasta que le diagnosticaron un cáncer de tendón que le llevó a la amputación en su brazo izquierdo, llegaba bastante animado a París y en su primera prueba en el Centro de Chateauroux demostró sus ambiciones desde el inicio.

Así, el tirador español se metió entre los ocho finalistas de su prueba con la segunda mejor puntuación (637.3), siendo únicamente superado por la eslovaca Veronika Vadivicova (637.8), posterior campeona paralímpica.

Y en la pelea por las niveles mantuvo los nervios de acero para estar situado en todo momento entre los tres primeros, aunque un pequeño fallo en un deporte donde la precisión decide (9.9) le descabalgó de la lucha entre los dos eslovacos. El británico Matt Skelhon llegó a igualarle, pero Saavedra sujetó bien la presión para asegurarse la medalla de bronce con 232.1 puntos por detrás de Vadivicova y su compatriota Radoslav Malenovsky, que fueron los que se quedaron peleando por el oro con triunfo para la primera.

Juan Antonio Saavedra, en plena competición. / Efe

"La clasificación ha sido muy dura, muy dura. Iba todo el tiempo pensando que iba mal, pero luego no iba tan mal. Es que ha habido demasiado calor en la galería, he salido totalmente rojo, ha sido una de las competiciones más duras que hemos tenido", comentó Saavedra en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

Luego, en la final, consideró que todos los participantes estaban "muy cerca" y lamentó el haber tenido "dos pequeños errores". "Yo los he visto bien, pero no estaban bien, y eso me ha sacado un poco de estar en el top. Todo el tiempo estaba ahí luchando por el oro y al final he tenido que defender un bronce, aunque también es importante luchar hasta el final", remarcó.

"Estoy contento y ahora a pensar ya en la próxima competición y a ver qué pasa. La verdad es que estoy más relajado que en Tokio donde empecé cuarto y eso te toca un poco la fibra, y ahora con un tercero ya te quitas el estrés por los menos. Una medalla ya tengo y ahora ya voy mucho más relajado para la siguiente, que realmente es mi prueba", añadió.

Finalmente, el triple medallista paralímpico dedicó este éxito. "Se lo dedico a toda mi familia, a mis amigos, a mis entrenadores, a todo el mundo, al equipo paralímpico y a toda España. Esto es fruto del trabajo de muchas personas y yo al final sólo soy el que estoy ahí y sufriendo un poco", sentenció.

Por otro lado, también participó en esta jornada en el Centro de Tiro de Chateauroux el deportista vasco Fernando Michelena, que finalizó en la decimoctava posición (633.5) en la prueba de R5 Mixto 10m Rifle de Aire tendido SH2.