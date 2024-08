“Tras la caída era impensable hacer los entrenamientos de las últimas semanas”

Susana Rodríguez Gacio (Vigo, 1988) tiene mañana una cita con la historia. La triatleta viguesa tiene la posibilidad de revalidar el oro conseguido en Tokio hace tres años, siendo la primera atleta en el mundo en lograrlo. El triatlón fue introducido en los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro 2016, año en que recibió el diploma olímpico con un meritorio quinto puesto, por lo que, si venciese en la prueba, sería la única paratriatleta en tener dos oros olímpicos en su palmarés. Para lograr ese hito, la propia deportista ha tenido que luchar contra las adversidades y acelerar la recuperación de la lesión sufrida el pasado 1 de junio.

– ¿Estos tres años han sido muy fructíferos a nivel deportivo conquistando dos campeonatos del mundo y dos europeos, ¿qué valoración hace del ciclo olímpico?

– El ciclo paralímpico ha sido bueno a nivel deportivo, pero todavía más enriquecedor a nivel personal que, a largo plazo, es lo que más valor seguirá teniendo.

– ¿Cómo han sido los últimos meses de preparación hasta la prueba de mañana en París?

– La preparación de los Juegos Paralímpicos en los últimos meses ha sido buena. Hemos podido hacer concentraciones fructíferas en Lanzarote y Sierra Nevada como parte de la preparación. También hay que recordar que el 1 de junio tuvimos una caída en el tándem compitiendo en la World Triathlon Para Cup Vigo circulando a 70 kilómetros por hora que dejó algunos problemas de por medio, aunque por suerte, sin consecuencias graves que puede ocasionar un traumatismo así.

– ¿En qué estado físico y mental llega a París, teniendo en cuenta esa lesión de pasado mes de junio?

– Creo que llego muy bien dadas las circunstancias. El 1 de junio era impensable hacer los entrenamientos que he hecho en las últimas semanas. No he podido nadar todo lo que nos habría gustado por una complicación que he tenido en la espalda, pero con todo lo trabajado, intentaremos sacar lo mejor en París.

– ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos? ¿Nervios, expectación…?

– En este momento estoy bastante tranquila, con ganas de ver el circuito y de estar ya compitiendo en París.

– ¿Cuáles son los principales rivales a batir?

– Pienso que las principales rivales serán el tándem italiano de Francesca Tarantello, vigente campeona del mundo y el tándem alemán de Anja Renner, ganador del 2023 World Triathlon Para Cup Paris. Aún así, yo no descartaría a nadie, la verdad, porque todo el mundo prepara los Juegos para ganar. Tienes que estar bien el día que te toca.

– Serán sus terceros Juegos Olímpicos y defiende la medalla de oro de Tokio, ¿Cuál es su objetivo en estos Juegos Olímpicos?

–Mi objetivo es ser mejor triatleta que en Tokio. Eso se verá en el resultado, aunque no sólo depende de nosotras. Además, también hay que tener un poco de suerte en la vida, no hay más que mirar atrás: en Vigo íbamos a ganar y acabamos en el hospital.

– ¿Qué mensaje le enviaría a la Susana que se adentró en el mundo del atletismo hace más de veinticinco años?

–A mi yo de aquellos años le diría que sea constante y que aprenda de cada experiencia. La vida da muchas vueltas y algunas veces se pueden hacer realidad los sueños, o incluso, se pueden superar.

– ¿Y a los jóvenes en su misma situación que sueñan con llegar a unos Juegos Paralímpicos?

– Y a los jóvenes les diría más o menos lo mismo. Sé que es muy difícil llegar, pero no es imposible lograrlo.