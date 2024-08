“Los primeros partidos nos dirán si hemos dado el salto a nivel mental”

Vicky Alonso Vilariño (Vigo. 1982) inicia su segunda aventura en unos Juegos Paralímpicos hoy ante Gran Bretaña (12.45 horas) después de lograr la clasificación en el Preolímpico disputado en Osaka durante el pasado mes de abril, venciendo a la seleción tailandesa. Tras el éxito sin precedentes de la selección española en Tokio, donde lograron la primera victoria de su historia y llegaron hasta los cuartos de final, el combinado dirigido por el francés Franck Belén llega a París con el objetivo de igualar o superar esa gesta.

– ¿Qué valoración hace del ciclo olímpico?

– Llevamos tres años, bueno, algo más, que llevamos en dinámica de torneos internacionales, desde Hamburgo 2018 que entramos en el mundial. Tokio, de nuevo al mundial, y ahora conseguimos nuestros segundos Juegos Paralímpicos consecutivos. Eso es una muestra del gran trabajo que se lleva realizando desde muchos años atrás. Estamos en el buen camino y la buena dinámica de competición. Cada vez el nivel es más alto y este buen nivel que tenemos nos lo da el haber entrado en esa dinámica de torneos internacionales.

– ¿Cómo han sido los últimos meses de preparación hasta la prueba?

– Yo he disfrutado muchísimo estos meses. Al igual que la preparación para otros torneos tuve más nervios o más ansia para que llegaran, para estos Juegos Paralímpicos he disfrutado mucho de todo el camino. Cada entrenamiento, cada momento en pista, cada concentración que he tenido con mis compañeras. Ha sido un disfrute muy grande.

– ¿En qué estado físico y mental llega a París?

– Yo creo que mi estado físico, a nivel personal, es uno de los momentos en que mejor me encuentro. Haber disfrutado de toda la preparación ha sido una de las claves de ello. Ha sido un camino muy intenso, con muchas jornadas de entrenamiento y con una disciplina que no se ha perdido, a pesar de estar en verano y fuera de la dinámica de liga. A nivel mental pienso que la competición determinará cómo estamos. Venimos de unos Juegos Paralímpicos anteriores que eran en pandemia, eran nuestros primeros Juegos, que no pudimos disfrutar el entorno y ahora mismo va a ser un reto. En el momento en el que entremos en la dinámica de juego, los primeros partidos nos dirán si hemos dado un salto a nivel mental o no.

– ¿Qué valoración hace de sus rivales en a fase de grupos (Gran Bretaña, China y Canadá)?

– A priori estamos entre las ocho mejores selecciones del mundo, por lo que no hay partidos más fáciles o menos fáciles. Son todos difíciles. Simplemente debemos tener en mente, y es algo en lo que hemos trabajado, que son tres selecciones de las cuales a dos ya les hemos ganado en algún momento. Ya no necesitamos dar el salto para ver si les podemos llegar a ganar como hace unos años. Sabemos que, si competimos bien y somos constantes en nuestro juego los cuarenta minutos, podemos competir y ganarles. Ya nos enfrentamos con anterioridad, conocemos a las jugadoras y nos conocemos a nosotras. No veo que sea algo inalcanzable.

– ¿Y de los posibles rivales en segunda ronda?

– Bueno, ahí es un poco más complicado. Cuanto mejor quedemos en la fase de grupos, tendremos cruces más fáciles. Si nos enfrentamos a Holanda o Estados Unidos, que son selecciones muy fuertes y son las candidatas para hacerse con los primeros puestos del medallero, puede ser más complicada la competición.

– ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos?

–He pasado de disfrutar, de estar tranquila y de no pensar en el momento que llegasen, a estar ahora con muchas ansias.

– ¿Cuál es el objetivo de la selección paralímpica en estos Juegos?

–A nivel grupal, estoy convencida y estamos convencidas de que es competir los cuarenta minutos del partido. Sabemos que, con selecciones de ese nivel, tener tres minutos malos nos puede lastrar los treinta y siete minutos de trabajo restantes. Al final el balance de porcentaje es muy pequeño, pero esos pocos minutos pueden ser determinantes. El objetivo es competir los cuarenta minutos.

– ¿Y su objetivo personal en París 2024?

– Yo creo que siempre tengo el mismo objetivo cuando compito. La preparación es buena y sé que siempre busco dar el máximo de mí. Lo que quiero es tener la suficiente fortaleza mental y que los nervios no me traicionen, porque soy una personal muy temperamental y eso puede jugarme malas pasadas. El trabajo está hecho y yo quiero dar mi 100% en todas las facetas del juego.