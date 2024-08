El australiano Ben O’Connor (Decathlon Ag2r), líder de la Vuelta, vivió un día tranquilo en la primera etapa por tierras gallegas, donde en todo momento su equipo tuvo la situación “bajo control”.

“Quisimos controlar la etapa desde la primera fuga, y luego me sentí bien en la subida final, donde pusimos un ritmo apropiado. Todo estuvo bajo control, no era un día para la general. Creo que lo hicimos bien”, señaló en meta el maillot rojo.

O’Connor celebró el hecho de que las temperaturas en Galicia no estén siendo tan elevadas como en los primeros 9 días de Vuelta. “Esta temperatura es mucho más segura para todo, nadie se quejara de que no haya 40 grados. Hoy tuvimos 30, también elevada, pero no son los 40 que no te permiten bajar la temperatura del cuerpo”, señaló.

O’Connor no se atrevió a dar un pronóstico sobre sus probabilidades de ganar la Vuelta, pero de momento se muestra como un sólido líder. “No puedo hablar un porcentaje de posibilidades de ganar la Vuelta, pero soy el líder, el maillot rojo, y lo defenderé. Es difícil aportar un pronóstico en este deporte”, dijo.

Ante la “clásica” de este miércoles en Padrón, O’Connor espera movimientos más trascendentes. “Creo que mañana el final será un poco más decisivo. El puerto final es duro, así que será interesante”, concluyó.

Por su parte, el belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) logró en Baiona el triplete en la Vuelta en el año de su debut, un triunfo especial que pudo celebrar junto a su familia, hecho que calificó de “extraordinario”.

“No pasa tan a menudo que pueda ganar cuando mi familia me viene a visitar a una carrera, así que esto lo hace extraordinariamente especial. Es bonito. Mi intención era la de estar en la escapada, pero he tenido un mal rato en el primer puerto. He estado a punto de rendirme, pero hice un último intento antes de coronar”, explicó en meta el ciclista de Herentals.

Después de mucho insistir, Van Aert logró formar la escapada con otros 4 corredores, entre ellos el español Marc Soler. A pesar de los 4 puertos del recorrido, fue el más fuerte.

“Los escaladores del grupo no estaban frescos y así he podido ganar. Decir que puedo ganar cualquier etapa es un poco exagerado, pero es bonito estar en una carrera como esta con un perfil tan versátil. Y cuando acabo en una situación como esta, siempre tengo la opción. Ha sido una victoria muy guay”, detalló.

Van Aert recordó que su ambición es “ganar etapas y el maillot verde, aunque al principio también era el maillot rojo, lo que ya no es objetivo. Ahora el equipo tratará de seguir en esta línea”.

“Ganar tres etapas de 10 disputadas está muy bien, me siento muy contento, y con estas piernas y con este equipo aspiro a ganar algunas más”, concluyó.