“Quiero irme con la certeza de haberlo dado todo en París”

Judith Rodríguez Menéndez (Vigo, 1995) está a unos pocos días de cumplir su sueño: participar en unos Juegos Olímpicos. Tras muchos años de esfuerzo, trabajo y resiliencia, la tiradora del Club de Esgrima Vigo ‘El Olivo’ ha conseguido llegar a París e incluso parte como una de las posibles candidatas a subir al podio. Competirá en las modalidades de florete y espada, siendo décima y octava en el ranking paralímpico, respectivamente.

– Estos tres años han sido muy fructíferos a nivel deportivo con siete medallas internacionales, ¿qué valoración hace del ciclo olímpico?

– La valoración que hago del ciclo es bastante buena. Es el primer ciclo que hago en esgrima en silla y, la verdad, cuando empezamos podíamos ponernos el objetivo de los Juegos a muy largo plazo, pero nunca pensamos que íbamos a estar tan cerca de lograrlo. Hago una valoración positiva tan buena porque al fin y al cabo cuando comencé era para coger aprendizaje y experiencia. Estoy muy satisfecha, la verdad.

– ¿Cómo ha sido los últimos meses de preparación hasta la prueba?

–La preparación no fue igual que el resto de la temporada. Los Juegos son una cita muy especial, pero hay que tomárselos como una competición más. Yo he estado intentando entrenar al 100% toda la temporada y eso se mantiene. En los últimos dos meses han aumentado las concentraciones con tiradores de otros países y eso es lo que ha cambiado. Sí he trabajado algo más el aspecto mental con el psicólogo deportivo porque es una cita muy importante y la mente está nerviosa.

– ¿En qué estado físico y mental llega a París?

– Mentalmente me noto bastante bien porque voy con muchas ganas e ilusión, que es lo más importante para lograr un buen resultado. Hay algo de nerviosismo, yo siempre lo tengo, pero me noto muy bien. Los nervios aumentan conforme se acerca la fecha y hasta ese día seguiré trabajando el aspecto mental. A nivel físico y técnico estoy muy bien. Tuve unos dolores en el brazo, pero tras trabajarlo con el fisioterapeuta ya no tengo problemas. Espero que mente y cuerpo lleguen como estoy ahora, muy bien.

– ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos? ¿Nervios, expectación…?

–Un poquito de nervios, intriga e ilusión. Llevo toda la vida ilusionada con vivir unos Juegos y estoy muy emocionada de poder estar allí. También hay un poco de presión de querer hacer un buen resultado. Hay que ir allí, mantener la cabeza fría y saber que vamos a estar las mejores, pero no hay ninguna tiradora con la que no haya competido.

– ¿Cuáles son las principales tiradoras a batir en estos Juegos Olímpicos de París?

– Ambas tiradoras chinas (Haiyan Gu y Yuandong Chen) en florete y espada, porque llevan dominando el circuito internacional durante todo el ciclo. Conseguir las medallas en las competiciones durante este tiempo era muy difícil, pero yo lo conseguí en el Mundial. Luego las húngaras (Eva Andrea Hajmasi y Amarilla Veres), la ucraniana (Nataliia Morkvych) y las polacas (Marta Fidrych y Kinga Drozdz) estarán en la pelea.

– Regresa a París, en este caso a la cita olímpica, tras conseguir dos bronces europeos el pasado mes de marzo allí, ¿Cuál es su objetivo en estos Juegos Olímpicos?

– El objetivo principal es que acaben los Juegos, que salga por la puerta del recinto y que no tenga duda de que lo he dado todo. Objetivamente me encantaría traer una medalla de allí, y siendo realistas, es posible, pero complicado. Voy a intentar darlo todo, dar mi mejor versión en la pista y que en base a ello sea el resultado.

– ¿Qué mensaje le enviaría a la Judith que se adentró en el mundo de la esgrima paralímpica?

–Lo primero que le diría es cómo dijiste que no harías esgrima en silla y ahora sí la estás haciendo. Luego, que todo llega y que los años de rehabilitación física y mental han merecido la pena por estar en una pista de esgrima.

– ¿Y a los jóvenes en su misma situación que sueñan con llegar a unos Juegos Paralímpicos?

–Les diría que se esfuercen, que trabajen y que sean constantes. Lo más importante es que día a día hagan lo que les gusta. Tengo la suerte de estar enamorada de mi deporte y de trabajar de lo que me gusta. Llegar a unos Juegos es un camino muy duro, de muchos años, de buenas y malas épocas y no bajar los brazos.