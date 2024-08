Martín de la Puente: “La mejor victoria es la que está por venir”

Martín de la Puente Riobó (Vigo, 1999) afronta a finales de este mes sus terceros Juegos Paralímpicos. Pese a su corta edad, el tenista llega como uno de los jugadores más consolidados del circuito y como uno de los candidatos a subirse al podio. Tras dos diplomas olímpicos consecutivos en Río de Janeiro y Tokio, incluyendo la modalidad de dobles, que también disputará en esta cita olímpica, el vigués sueña con un podio en la capital francesa y lograr un éxito nunca antes visto en el deporte español: lograr una medalla en tenis en los Juegos Paralímpicos.

– Estos tres años han sido muy fructíferos a nivel deportivo, ¿qué valoración hace del ciclo olímpico?

– La verdad es que ha sido un año magnífico para mí. Estamos encarando la última recta de una de las fechas más importantes de los últimos cuatro años. Estoy contento con el nivel, no solo por los resultados, por sentirme competitivo con los mejores del mundo. Sentirte de tú a tú con los que dominan el circuito es lo mejor para un deportista. Estoy superilusionado y con muchas ganas de seguir esta dinámica y de que lleguen ya los juegos.

– ¿Cómo han sido los últimos meses de preparación hasta la prueba?

–Han sido meses intensos, mucha competición. Estuve unas semanitas en casa y ahora ya de vuelta para afinar las cosas, ponernos a punto y chequear que venimos con buen ritmo. Estamos listos para competir. El parón tras siete semanas seguidas fue necesario. Este año hemos estado muy centrados en competir, mejorar todo lo posible en distintos aspectos del partido, momentos clave y creo que aprovechar las oportunidades que se van creando.

– ¿En qué estado físico y mental llega a París?

– Llego muy bien, descansado y listo para competir e ir a plantar cara a cualquiera que me toque. Mentalmente, muy ilusionado. Obviamente hay pensamientos y cosas que se te vienen a la cabeza, pero la energía, las ganas y la ilusión es lo que predomina. Con un sentimiento de que llegue la fecha para mostrar todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos demostrado.

– ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos? ¿Nervios, expectación…?

–Muchas veces pasan muchas cosas y no solo positivas. Los nervios, la responsabilidad de llegar como cabeza de serie y como uno de los favoritos a la cita y crees que no eso te hace dudar y pensar un poco. Sobre todo, bien, me veo bien. Bastante feliz y animado porque la presión hace que dé lo mejor de mí.

– ¿Cuáles son los principales rivales a batir en individual? ¿Y en el dobles?

– En individual, los principales rivales a batir son Alfie Hewett, Tokito Oda, Gustavo Fernández y Gordon Reid. En dobles son las parejas más fuertes son la británica (Alfie Heweet y Ben Bartram), francesa (Frederic Cattaneo y Stephane Houdet), japonesa (Tokito Oda y Takashi Sanada) y holandesa (Tom Egberink y Miakel Scheffers). Tanto en individual como en dobles tengo una gran oportunidad y tengo buenas sensaciones previas a la fecha. Es una semana de competición y puede pasar cualquier cosa, pero eso es lo bonito del deporte, no saber qué va a pasar hasta la competición.

– Serán sus terceros Juegos en los que suma dos diplomas olímpicos en Río de Janeiro y Tokio, ¿Cuál es su objetivo en estos Juegos?

– Personalmente quiero salir satisfecho con lo que haga, que haya dado mi mejor versión. Si puedo llegar más lejos posible en las rondas me pondrá más feliz, pero yo me iré a dormir tranquilo y me iré con la cabeza bien alta cuando haya dado lo mejor de mí. Eso es lo que me va a dar más oportunidades de avanzar a las rondas finales y pelear por las medallas.

–Llega a París como subcampeón en Wimbledon y ganador del Swiss Open en el pasado mes de julio, ¿cuáles fueron sus sensaciones durante esos torneos?

–Las sensaciones fueron buenísimas. Wimbledon fue una semana de ensueño, cada vez que lo pienso me emociona saber que he llegado hasta ahí. Pienso que hay que seguir, me alegra mucho lo que llevamos hasta el momento, pero lo bueno del deporte es poder seguir haciéndolo. Eso es lo que más me mueve. Las victorias siempre son bonitas, pero la mejor es la que está por venir.

–¿Las consideraría para estos Juegos Olímpicos o como una parte del proceso?

–Es parte del proceso. Es algo que vengo trabajando desde hace años. Ocho años en Barcelona intentando que las oportunidades llegasen y poder jugar en los grandes escenarios y creo que esto viene de todo el proceso previo. La semana de competición es importante, pero lo que marca la diferencia es el trabajo realizado.

–¿Qué mensaje le enviaría al Martín que se adentró en el mundo del tenis en silla de ruedas?.

–Le diría que lo intente, que disfrute de jugar al tenis, de ser tenista y trabajar de lo que me gusta. Que no tenga miedo a fracasar y a equivocarse y, sobre todo, que crea en sí mismo, que es lo necesario en los momentos de presión.

– ¿Y a los jóvenes en su misma situación que sueñan con llegar a unos Juegos Paralímpicos?

–Que trabajen, que luchen por sus sueños y que crean en sí mismos. Yo jugué mis primeros Juegos con dieciséis años y los años previos pensaba que no iba a hacer gran cosa en el tenis en silla. Después, con el trabajo y las competiciones vas viendo que estás cada vez más cerca. Que lo disfruten, que solo pasa una vez en la vida.