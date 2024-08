Jorge Prado cede terreno con Gajser

La buena tendencia en la que estaba subido Jorge Prado en las últimas carreras, reduciendo paso a paso su desventaja en el Campeonato del Mundo de Motocross, se vio alterada en el Gran Premio de Suiza, donde las circunstancias no estuvieron a favor del lucense. Prado volvió a subir al podio con un meritorio tercer puesto, pero el resultado no era para nada el deseado, ya que su máximo rival, Tim Gajser, logró un doblete en las mangas que le otorga nueve puntos más de ventaja (ahora son 18).

En teoría la pista helvética, con sus profundas roderas, estaba marcada en el calendario como uno de los escenarios adecuados para que el gallego siguiera recortando la desventaja. De hecho cuajó unos buenos entrenamientos cronometrados a solo tres décimas de Gajser y después impuso su ritmo y su talento en la manga clasificatoria del sábado para conseguir la pole position para el domingo. Sin embargo Jorge no llegaba con las pilas bien cargadas, no se encontraba bien y además tuvo a la climatología otra vez en su contra. La lluvia caída por la noche en Frauenfeld dejó el trazado en unas condiciones mucho más delicadas. En esas circunstancias que no son las preferidas del campeón español, Jorge realizó dos buenas salidas, peleó con ahínco para sobrepasar al francés Renaux, que reaparecía con mucha fuerza, y al local Seewer, pero no pudo hacer nada para seguir a Gajser y Herlings. En la primera manga Prado hizo una carrera de menos a más y eso le dejó un buen sabor de boca, pero en la segunda ocurrió lo contrario.

En este gran premio reapareció el vigués Rubén Fernández tras una prolongada lesión y consiguió un más que aceptable undécimo puesto, sumando sus primeros 16 puntos en el Mundial.