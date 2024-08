El sello inconfundible de Claudio

Dice la teoría que un equipo de autor es aquel al que su entrenador ha conseguido hacer reconocible “en forma y fondo”. Parece una definición pensada para el Celta de Claudio Giráldez, el entrenador que ahora mismo tiene las llaves de ese celtismo que ayer se levantó con la sonrisa dibujada en su cara y que se ha pasado las últimas horas tratando de describir el hormigueo que le genera esta forma de entender el juego.

Giráldez ha terminado por llegar al punto que imaginaron quienes veían cada fin de semana al Celta Fortuna y soñaban con tener algo parecido en el primer equipo. El técnico, más allá de dónde le lleve la temporada, ha completado la transformación del vestuario y del ideario del Celta. Una revolución tranquila, desde la calma, la reflexión, que seduce por su estilo. pero también por quiénes ejecutan la obra. No era fácil convertir al primer equipo en el Celta Fortuna de hace muy poco tiempo. Claudio ha conseguido trasladar toda aquella frescura a un equipo que se había quedado rancio desde una apabullante normalidad.

Invasión canterana

Su gran triunfo, el gran reproche que cabe hacerle a sus predecesores. Otros muchos llegaron a Vigo proclamando que “no miro el carnet” y que luego en los despachos reclamaban siempre fichajes de señores talluditos para competir en la exigente Primera División. Claudio, formado en la base y devoto del trabajo de cantera, ha dado vuelo a toda la brillante generación del último Celta Fortuna. Incluso se ha quedado aquellos que tenían medio pie fuera (Alfon, Pablo Durán...)

El peso de los chavales de casa en el actual Celta es demoledor. En número y en importancia. El viernes ante el Valencia salieron seis en la alineación titular (Iván Villar, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Damián Rodríguez, Hugo Alvarez y Aspas), pero durante el partido saltaron al terreno de juego otros tres (Pablo Durán, Borja Iglesias y Sergio Carreira).

Volvemos a las cifras más altas de la historia y todo ello sucede cuando se cumplen unos meses de aquel día terrible en el que Benítez acabó con la racha de quince años seguidos con algún canterano en la alineación. Hoy son mayoría y algunos, que hace nada estaban compitiendo en la Primera Federación, tienen el merecido cartel de titularísimos.

Nueve canteranos jugaron en el encuentro del pasado viernes

El estilo

Ante el Valencia el Celta jugó su partido más completo desde que Claudio Giráldez se sentó en su banquillo. No pudo evitar el gol inicial del rival (marca de la casa), pero esta vez el equipo no necesitó tiempo para cogerle el aire al partido. Lo hizo desde el comienzo. Juego y personalidad para someter a un Valencia incapaz de entender lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Porque el Celta no es un equipo al uso. Atrae para luego castigar. Lo hizo con autoridad y seguridad para soltar luego a sus galgos.

El segundo es un ejemplo maravilloso de cómo entender este juego: primero por la facilidad para sortear la presión (deficiente) del Valencia, luego para encontrar al dañino Mingueza, después Williot y Douvikas ofrecen solución hacia los costados de forma coordinada, lo que aleja a los centrales del Valencia generando un pasillo que Aspas aprovechó para llegar como un puñal y ajusticiar a Mamardashvili. Es complicado encontrar en el futuro una acción que explique mejor lo que pretende hacer Claudio Giráldez con su equipo.

Discurso pausado

Claudio Giráldez puede llegar a ser “aburrido” en sus comparecencias públicas. Más allá de algún chascarrillo, es imposible que levante el tono, que aproveche la sala de prensa para lanzar mensajes intencionados.

Transmite siempre conformidad con lo que tiene y capacidad para adaptarse a los recursos de los que dispone. Ayuda a que alrededor del equipo todo resulte más digerible. “Si el entrenador no se queja, por qué voy a hacerlo yo”...pensará el aficionado medio. Y de puertas adentro, donde no hay más oídos de los necesarios, Claudio tampoco cambia mucho esta forma de comportarse. No piensa ser un motivo de debate y eso en un entrenador también es importante.

Sin jerarquías

Claudio tampoco hace caso ni se deja gobernar por las jerarquías. Ante el Valencia dejó en el banquillo a los dos jugadores que han llegado en este mercado (Ilaix y Borja Iglesias). Con él juegan los que entiende que lo merecen o que resultan más convenientes. Veremos a lo largo de la temporada numerosos cambios y sorpresas en alineaciones (eran un clásico en el Celta Fortuna) pero nunca pesará el estatus a la hora de adelantar a los compañeros.

El viernes estaban en el banquillo futbolistas como Starfelt mientras en el campo ejercían de titulares chicos como Javi Rodríguez o Damián. El estratega louriñés toma las decisiones sin que pesen factores diferentes a las prestaciones que pueda dar cada uno de los jugadores.

Riqueza táctica

Es verdad que Claudio tiene un sistema de cabecera en el que va introduciendo pequeñas variaciones en función de la situación del partido y del rival. Eso en principio parece inamovible, pero luego introduce detalles que no dejan de sorprender. Por un lado compensa posibles carencias y por otro introduce un elemento sorpresa para el contrario.

Ha sucedido con Mingueza. Ante la ausencia de un lateral zurdo al uso (Ristic iba camino de ser titular en el primer partido de Liga, pero se frustró por una inoportuna molestia) Claudio ha terminado por enviarle a aquella zona donde sabe exprimir las posibilidades que le da con sus conducciones hacia dentro. Otros entrenadores valorarían más un futbolista que pudiese estirar al equipo, hacerlo más ancho, pero Claudio valora precisamente su facilidad para asociarse y como pasador desde esa zona.

Ambición

El Celta de Claudio no se siente cómodo protegiendo un resultado. Cuando lo ha tenido que hacer (en las dos primeras jornadas de Liga) ha intentado siempre que fuese protegiéndose lejos de su área o amenazando al rival con la entrada de algún futbolista que pudiese sacar provecho de la velocidad. Ante el Valencia lo hizo con la presencia de Pablo Durán.