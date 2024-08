Tasos Douvikas: “Estoy listo para ser un jugador importante para el Celta”

Tasos Douvikas (Atenas, 1999) encara su segunda temporada como celeste con “altas expectativas” personales y colectivas y la convicción de que está “preparado” para convertirse en “un jugador importante” en el Celta. Sin proponerse una cifra concreta de goles, el artillero heleno prevé una temporada “sin sufrimiento”, en la que los objetivos se establecerán “partido a partido”, pero con la sensación de que el equipo tiene calidad y personalidad más que suficiente para hacerse notar en la competición.

– Nueva temporada, vida nueva. ¿Cuáles son sus expectativas para este segundo año en el Celta?

– Las expectativas son altas para mí y para el equipo. Tenemos una gran equipo, lo hemos visto durante la pretemporada y en el primer partido de Liga. Es importante que tengamos una muy buena comunicación dentro del campo, pero creo que hemos mostrado personalidad en todos los partidos y esto es lo más importante.

– Pero el Celta no ha cambiado demasiado con respecto a la pasada temporada. Borja e Ilaix con las dos únicas caras nuevas para reforzar un equipo que lo pasó mal. ¿Por qué cree que este año va a ser diferente?

– Este es mi segundo año y, por su supuesto, es muy importante haber jugado ya un buen número de partidos con estos compañeros. Estoy seguro de que, partido a partido, seremos mejores y creo que eso mismo siente el equipo.

– ¿Cree que hay mejor plantilla que la pasada temporada?

– Creo que hemos mejorado como equipo y yo individualmente he mejorado también mis cualidades técnicas y tácticas para ayudar al equipo.

– La pasada temporada debió ser bastante frustrante hacer goles y jugar poco. ¿Cree que esto va a cambiar este año?

– Mi meta es ser mejor futbolista cada día. Lo es esta temporada y lo era la pasada. Siempre trato de dar lo mejor.

– Pero, sin Larsen, su papel en el equipo ha cambiado.

Mos, Ciudad Deportiva Afouteza. Entrevista a Douvikas / Alba Villar

– No pienso en los demás, simplemente trato de concentrarme en mí mismo. Creo que estoy en un gran momento de forma, le doy todo lo que puedo al equipo y el equipo me ayuda a ser mejor jugador. En eso me enfoco.

– Benítez decía el pasado año que usted tenía que ser paciente porque Larsen estaba un punto por encima, pero usted iba a ser el delantero de futuro del Celta. ¿Fue difícil ser paciente sabiendo que marcaba muchos goles cuando jugaba?

– siempre es difícil para el que no juega...

– Pero tiene que serlo más, si, cuando uno lo hace, marca goles y su situación no cambia.

– Cierto, pero de esto va nuestro trabajo. Cuando esto ocurre lo más importante es estar preparado para cuando vuelva a llegar la oportunidad de jugar. Este era mi objetivo la pasada temporada: estar preparado para jugar bien cuando me llegase la oportunidad. Con suerte esta temporada empezaré un montón de partidos y mi objetivo por ahora es dar el máximo en cada uno de ellos.

– De momento ya ha iniciado el primer partido de Liga.

– Siempre es muy importante para mí jugar. Es lo más importante.

– ¿Qué le dijo la pasada temporada Claudio Giráldez cuando asumió el mando del equipo.

– Es un estilo de juego totalmente diferente y mi papel en el equipo es también es distinto. Cambia sobre todo el elemento táctico. Trato de enfocarme en esto y él también me ha ayudado mucho a mejorar en este aspecto.

– ¿Qué le ha pedido para esta temporada?

– Prácticamente lo mismo que la pasada, pero, espero que con el paso de los partidos mi visión táctica y comprensión del juego mejore.

– ¿Tras a marcha de Larsen, su responsabilidad es mayor?

– No lo creo. Yo trato de dar el máximo y trabajo muy duro igualmente. Tanto si salgo del banquillo como si soy titular, siempre me pongo la misma responsabilidad.

– Pero los aficionados esperan que usted dé un paso al frente.

– Lo entiendo. Lo que pasa es que los aficionados siempre tienen su propia perspectiva del juego. Siempre piden cosas a los jugadores, por eso tanto si salgo desde el banquillo como si inicio el partido siempre trato de dar lo mejor de mí mismo.

– Larsen y usted son delanteros de diferentes características. ¿Qué puede darle usted al equipo que él no le daba?

– Estoy de acuerdo en que somos delanteros diferentes, pero también creo que tenemos muchas cosas en común. Los dos somos delanteros de área, que sabemos aguantar la pelota y los dos marcamos goles, que es lo importante.

– Hablando de goles, ¿se ha propuesto una cifra concreta para esta temporada?

– No, trato de concentrarme en cada partido. Mi principal motivación es ayudar al equipo a ganar partidos, si es marcando, pues mucho mejor. Marcar es bueno para mí y para cualquier delantero, claro.

– ¿Más de 10 estaría bien?

– Sí, claro, pero como he dicho no me marco una cifra concreta.

Mos, Ciudad Deportiva Afouteza. Entrevista a Douvikas / Alba Villar

– Benítez y Giráldez tienen estilos muy diferentes. ¿Con qué manera de jugar se siente usted más cómodo?

– Es que son totalmente distintos. No puedo decir si me gusta más uno u otro. Actualmente estoy jugando más, con lo que entiendo mejor esta forma de jugar.

– Borja Iglesias ha sido el elegido para reemplazar a Larsen. ¿Lo ve compatible con usted? ¿Pueden jugar juntos?

– Sí. En primer lugar, Borja y yo tenemos muy buena comunicación fuera del terreno de juego. Pero también hablamos mucho dentro del campo. Me habla mucho, es un jugador veterano, con mucha experiencia que siempre trata de ayudarme. Creo que podemos jugar juntos perfectamente.

– ¿Y ambos con Iago?

– Claro, con Iago tengo muy buena comunicación desde el año pasado. Él me ha asistido en la mayoría de los goles que marqué, así que nuestra comunicación es buena.

– ¿Para un delantero de área, como usted se ha definido, qué importancia tiene jugar al lado de un tipo como Iago?

– Con Iago solo tienes que hacer el movimiento y el te va a dar el pase correcto, en el momento correcto al lugar adecuado. Es un sueño hecho realidad tener detrás a un compañero como Iago. Creo que cuanto más juguemos juntos, mejor nos entenderemos.

– ¿Qué aspectos del juego cree que tiene que mejorar para convertirse en mejor delantero?

– Seguro que muchas cosas. Creo que nunca se para de querer mejorar. Tengo que mejorar mis movimientos en el área, a veces tengo que pensar de modo diferente, mejorar en el manejo de la pelota... Bueno son muchas cosas. No hay nada, en realidad, en lo que no quiera mejorar. Siempre se puede mejorar.

– ¿Qué aprendió la pasada temporada en el banquillo?

– Como he dicho antes, mi principal motivación era estar preparado para cuando llegase mi momento. Así que he trabajado mucho con el equipo, le he dedicado tiempo extra cada día a esto.

– ¿Cree estar preparado para ser un jugador importante en el Celta?

– Sí que lo creo y trabajo mucho demostrarme a mí mismo, al club y a los aficionados de lo que soy capaz. Estoy muy contento aquí y encantado de jugar para este club. El Celta es muy importante para mí.

– ¿Qué importancia le da a haber empezado LaLiga con una victoria?

– Mucha, es el mejor modo de empezar. Es muy importante para el equipo, da una enorme confianza y también es importante el modo en que lo conseguimos, después de recibir muy pronto un gol en contra. El equipo mostró muy buen a capacidad de reacción y esto es algo muy importante para lo que viene.

Mos, Ciudad Deportiva Afouteza. Entrevista a Douvikas / Alba Villar

– Pero ya desde la pasada temporada, con Claudio, el Celta ha mostrado una notable capacidad de reacción para remontar partidos. Si no me equivoco, ha remontado cinco de los seis que ha ganado desde la pasada temporada.

– Me acuerdo bien, con el Sevilla, el Villarreal, el Bilbao...Remontamos muchos partidos y eso demuestra personalidad.

– Y con un equipo muy joven. Salvo Iago, Guaita y Borja hay muchos chiquillos en la plantilla.

– Sí, a mi me gusta mucho tener esta agresividad. Cuando eres joven estás lleno de energía para dar y creo que tenemos una buena mezcla en de veteranía y juventud.

– Y no podría ser este exceso de juventud un problema, si en algún momento vienen mal dadas, como ocurrió la pasada temporada.

– Esto es fútbol. Creo que si tienes confianza en ti mismo, no vas a tener problemas incluso si las cosas no van siempre bien. Forma parte del juego, unas veces se gana y otras se pierde.

– ¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada en lo personal y en lo colectivo?

– Lo más importantes es ir partido a partido. Concentrarnos ahora en ganar al Valencia y afrontar así cada semana.

– Pero sin sufrir

– Claro, a nadie le gusta sufrir.

– ¿Cómo ve este próximo partido contra el Valencia? El año pasado le marcó 3 goles en 2 partidos.

– Fue mi mejor oponente, sí. Creo que tienen muy buen equipo. Tienen también un equipo joven, rápido y con muy buena condición técnica. Vas a ser un difícil oponente, pero estoy seguro de que nosotros vamos a estar preparados.

– ¿Cuál cree que será la clave para ganar este partido?

– Estar concentrados, ser agresivos y que los aficionados nos ayuden como están haciendo en cada partido.

–Balaídos, desde la llegada del Claudio, es talismán para el Celta, ¿qué importancia le concede a ser fuertes en casa ?

– Lo más importante que puede tener un equipo es la energía positiva que le da su gente cuando gana los partidos en casa. Hemos empezado con una victoria contra el Alavés y esto nos da un montón de confianza para el futuro.

– ¿Tiene algún mensaje para los aficionados?

– No, porque estoy seguro de que ellos van a estar ahí para nosotros en cada partido. Cuando lo pasamos mal el año pasado , estuvieron ahí en cada momento y fue muy bonito devolverles toda esa energía positiva cuando al final empezamos a ganar partidos.

– Hay quién le ha apodado El Gato, como a Benzema. ¿Le gusta este apodo?

– Quizá es por mi gata. Tengo una gata muy linda y paso mucho tiempo en casa, así que es como una hija. No lo sabía, pero no me disgusta.

–Tiene contrato con el Celta hasta 2028. ¿Piensa en quedarse aquí todo este tiempo?

– No lo sé, pero me gustaría. Me principal meta es dar lo mejor de mí, al club y a los aficionados. No sé si estaré, uno, dos, tres o cuatro, años, pero me encanta el club y adoro la ciudad. Disfrutar del momento y de lo que haces es lo más importante en la vida.

