El Victoria será el primer rival de As Celtas

La 3ª RFEF arrancará en dos semanas con As Celtas recibiendo en A Madroa al Victoria CF herculino, el Sárdoma CF también en casa contra el CD Bovedana y el Lóstrego gondomareño desplazándose a Pola de Siero (Asturias) para medirse al recién ascendido CD Romanón. El fin de semana del 7 y 8 de septiembre está programado el comienzo de una competición que se presenta emocionante.

El sorteo del calendario, dado a conocer este martes por el estamento federativo, no da respiro: contempla el primer derbi en la jornada 3, con As Celtas como equipo local y el conjunto del Val Miñor que entrena Gabi Couñago en calidad de visitante (22 de septiembre). Habrá que esperar a la décima jornada para presenciar el primer duelo vigués, en As Relfas (Sárdoma-As Celtas), el 10 de noviembre. Y el tercer duelo, entre el Lóstrego y el conjunto blanquiazul, tendrá lugar dos semanas después, en Chaín (1 de diciembre).

Como en la campaña 23/24, la competición sufrirá los parones mínimos imprescindibles. De hecho, toda la primera vuelta se celebrará de septiembre al 15 de diciembre (jornada 15), cuando la liga anterior se dejó ese jornada final para enero. Ahora no, todo seguido sin tiempo para distracciones.

El descanso navideño concluirá con la primera jornada de la segunda vuelta, el 12 de enero. Y solo habrá dos fines de semana sin liga, el del 26 de enero (días 25 y 26) y el primer fin de semana de abril (5 y 6). El campeonato concluirá el 4 de mayo para dar paso a los play-offs de ascenso.

Una vez celebradas las treinta jornadas, el campeón y el subcampeón del grupo subirán de forma directa a 2ª RFEF. El tercer clasificado se cruzará en una única eliminatoria de ascenso con los terceros de los otros cinco grupos y los dos mejores cuartos, con cuatro plazas más de ascenso más en juego.

¿Y el resto de derbis entre los equipos locales? Ya en la segunda vuelta y en 2025. El 2 de febrero el Lóstrego-As Celtas (jornada 18), el As Celtas-Sárdoma el 23 de marzo (jornada 25) y el Sárdoma-Lóstrego el 20 de abril, en la antepenúltima fecha (jornada 28) del campeonato.