Pagar para que no estén

El fútbol necesita hacer una reflexión sobre el lugar al que pretende ir y cómo hacerlo. A diez días de que el mercado eche el cierre lo normal es que echen humo las oficinas de los directores deportivos, locos por encontrar los futbolistas con los que completar sus plantillas. Sin embargo, tanto o más humo echan los despachos de los directores generales y financieros que se vuelven locos por cuadrar sus cuentas, por encontrar recursos y dar encaje a sus plantillas en el límite salarial que les impone la Liga de Fútbol Profesional.

Eso lleva a situaciones paradójicas como que los clubes empleen una parte de sus recursos para la temporada que acaba de arrancar a jugadores que ya no tienen en la plantilla. Pagar para que no jueguen. Suena absurdo, pero es una de las soluciones a las que se ven abocados los clubes. Y en ese grupo está el Celta que dedicará esta temporada una parte jugosa de su límite salarial a pagar la liquidación de un futbolista con el que no contaba (Gonçalo Paciencia) y en costear parte de la fichas de los cuatro jugadores a los que ha cedido este verano: Carles Pérez, Manu Sánchez, Miguel Rodríguez y Carlos Dotor. Más de tres millones y medio de euros se van en esa partida.La cifra ya alcanza extremos siderales si añadimos la liquidación de Rafa Benítez, otro al que el Celta tuvo que pagar para quitárselo de encima cuando decidieron que su relación ya no tenía ningún sentido.

Hoy el fútbol español se mueve a golpe de cesiones. Se acabó el dinero, los equipos hacen equilibrios para sostener sus presupuestos y acuden al mercado sin apenas espacio para afrontar operaciones de traspaso. El préstamo se convirtió en la práctica habitual para realizar transacciones y refrescar las plantillas sin necesidad de saquear las arcas del club o saltarse las normas impuestas por la Liga de Fútbol Profesional. Pero en esta temporada se ha añadido el matiz de que el club interesado en el futbolista se niega por sistema a asumir la ficha en su totalidad y reclama cargar con solo un porcentaje de la misma. Culpa de las estrecheces financieras, de los errores cometidos en anteriores mercados (las cesiones siempre implican un pequeño fracaso porque solo quieres prestar al futbolista que no necesitas) y de los sueldos de los futbolistas engordados artificialmente durante mucho tiempo. Los clubes se resisten, pero acaban cediendo a las exigencias de la otra parte. Se quitan una parte de la carga, pero se van limitando cualquier movimiento futuro.

Al Celta le ha sucedido este verano. Sin entrar en el sangrante caso de Rafa Benítez, en la sede de Príncipe han tenido que ceder en el resto de casos porque de lo contrario habría sido imposible colocar a alguno de sus cedidos. El equipo vigués carga con la mitad de las fichas de Carles Pérez (ahora en el Getafe), de Carlos Dotor (cedido al Oviedo), de Miguel Rodríguez (en préstamo al Utrecht) y en menor medida de Manu Sánchez (en la actualidad jugador del Deportivo Alavés). A esa cifra el Celta ha tenido que sumarle ahora la liquidación del delantero portugués Gonçalo Paciencia, cuyo contrato con el Celta expiraba en junio del próximo año y con el que la única solución era zanjar una salida “dolorosa” para liberar al menos una plaza que pudiese ocupar un nuevo futbolista.

El problema es que, teniendo que pagar por futbolistas para que no estén, inevitablemente las posibilidades para encajar el sueldo de cualquier potencial adquisición es mucho menor. En esta espiral diabólica se mueven el Celta y casi todos los equipos que circulan por la Primera División ofreciendo su fondo de armario a cualquiera que pase por delante de su escaparate. Y todo esto sucede en un escenario más agradable para ellos porque la Liga de Fútbol Profesional se supone que este verano “suavizó” algunas de sus exigencias para echar una mano a los clubes en sus angustias económicas. Pues menos mal visto el panorama en el que nos movemos.

Posible interés del fútbol italiano por Unai

El Celta sigue pendiente de encontrar salida a alguno de los futbolistas con los que no cuenta y que, según se han cansado de decir desde el club, son la llave para la entrada de alguna posible incorporación en lo que resta de mercado. Desde hace semanas las mitadas están puestas en los mismos futbolistas, ese grupo que asume una parte importante del límite salarial y del que solo se ha marchado Carles Pérez (aunque el Celta tiene que asumir una parte importante de su sueldo). Se trata de Unai Núñez, de Franco Cervi, de Luca de la Torre (en menor medida porque su sueldo es más pequeño) y Tadeo Allende (otro que tampoco asusta por su ficha). De todos ellos el protagonista de mayor número de rumores sigue siendo Unai Núñez. El nombre del central vasco hace semanas que se relaciona con el Athletic de Bilbao, el Osasuna y ahora se le añade una posibilidad de llegar al fútbol italiano, concretamente al Verona, según desvelaba ayer Mirko Calemme, corresponsal del Diario As en Italia. Lo que se sabe por ahora es que Unai Núñez no está por la labor de salir ya que está a gusto en Vigo y su situación personal también le pide estabilidad en este momento. De aquí al 30 de agosto (momento en el que concluye el mercado veraniego) aún hay tiempo de que alguna de estas posibilidades frustifique.