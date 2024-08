Desiree Vila: “Me gusta que mis rivales salten mucho para poder superarme”

–Ya falta poco para que viaje a París y arranquen los Juegos. ¿Cómo lleva este momento?

–Pues con ilusión, con ganas, con nervios también, pero nervios buenos porque obviamente tienes que estar ya preparado. Es cuando puedes demostrar todo el trabajo que se ha hecho y en donde, además, tienes la atención de los medios, que valoran todo el trabajo que no se ve y que hay detrás.Y como va a ser en París, también con muchas ganas de que pueda estar mi familia y de regalarles un buen resultado.

–Ya son sus segundos Juegos, eso le da una experiencia.

–Yo me siento todavía una novata. No sé, es como que lo sigo viviendo con la misma energía y sí que es verdad que creo que me va a venir muy bien el hecho de estar un poco más acostumbrada a todos los estímulos, porque la primera vez que llegas a una villa son muchas emociones. Tantas cosas ocurriendo en un mismo sitio, que a veces te puedes perder o desconcentrar. Yo creo que eso ya lo he trabajado, entonces ese punto lo tengo a mi favor. Y luego también en estos tres años que han pasado, que no han sido tantos porque ha sido un ciclo un poco más corto, pero sí que creo que he evolucionado como deportista y llevo mucho mejor la competición. Antes me ponía muy nerviosa, y ahora creo que al contrario lo disfruto y tengo ganas de competir, de darlo todo. Entonces, eso juega a mi favor.

–¿Cómo llega a París?

–Pues de muy buena forma. Este año he saltado más que nunca, he hecho dos veces marca personal, mínima B para París. Es verdad que el nivel cada año es una bestialidad, pero si cabe para paraolímpicos más incluso, porque creo que todavía faltaba mucha evolución en cuanto a la tecnología, las prótesis y también al modo de entrenamiento. Y creo que todo eso que se está trabajando hace que estemos ya casi al nivel de los olímpicos en cuanto a resultados y marcas. Entonces, bueno, obviamente lo complica un poco, pero también lo hace más emocionante, porque a mí obviamente me gusta que mis rivales salten mucho para poder superarme y saltar incluso más.

–Hablamos de favoritas

–Bueno, la favorita es la italiana, también es que en mi categoría juntan dos categorías, o sea juntan a las doble amputadas con las que son como yo, que tenemos amputación de una pierna. Entonces la australiana es muy muy fuerte en su categoría y como la juntan con la nuestra pues también es de las favoritas. Después han salido nuevas rivales que están saltando mucho pero luego una cosa es el cómo se desenvuelvan en la competición. En la competición, cómo sabes, pueden pasar muchas cosas. En Tokio, por ejemplo, nos llovió y todo el mundo estaba triste porque estaba lloviendo y muy enfadado. Y yo les dije, mira, yo soy gallega, a mí la lluvia no me asusta. Así que, bueno, pueden pasar tantas cosas que veremos el día de la competición qué ocurre.

Desiree Vila vivirá sus segundos Juegos Paralímpicos. / R.R.

–¿Se ve en el podio?

–Sí, obviamente, lo visualizo, lo imagino. Sé que está complicado, pero si yo misma no creo en ello, es imposible. Todo puede pasar. En una competición tú puedes ir muy preparado y luego no tienes el día o le puede pasar a mis rivales, me puede pasar a mí. Es decir, hay que estar ahí y hasta que no estemos competiendo, obviamente no podemos saber qué resultado va a haber.

–Estamos oyendo hablar mucho de la salud mental. Me imagino que, para llegar a unos juegos y esperar una medalla, es más importante incluso que la preparación física.

–Sí, uno tiene que estar bien para poder rendir. Al final, el deportista lo es todos los días y todos los días pueden ocurrir cosas. Puede haber situaciones familiares, momentos en los que, por lo que sea, no tienes la misma motivación. Tienes que seguir ahí. Yo la verdad es que me he rodeado de muy buenas personas en la residencia Blume. Tengo amigas de verdad que es difícil en el mundo del deporte poder llamar a tus compañeros amigos, pero yo tengo la suerte de que sí. Y entonces esas compañeras también te acompañan en el proceso, porque como decía antes, no es solo el día de la competición, son muchas horas de entrenamiento, muchas situaciones, muchos momentos complicados para llegar a la mejor forma. Y sí es verdad que todo mi entorno es consciente de que este es el año, de que si cabe me tienen que proteger incluso más.

–Y no debe ser fácil tampoco estar tanto tiempo lejos de casa y a suyos, ¿no?

–Yo siempre he sido muy independiente, pero sí que cuanto más crezco, más mayor me hago, más echo de menos mi tierra, sobre todo a mi familia. Yo veo a mi entrenador más que a mis padres, y paso más tiempo con mi entrenador que con mis padres. Entonces, a veces es complicado, pero también echo de menos un poco todo...el vivir en un pueblo, la tierra, la playa, el mar, la comida. Pero no lo veo como un sacrificio, porque para mí ha sido una decisión que he tomado y que también tenemos la libertad de poder decidir a qué nos podemos dedicar. Soy muy afortunada por dedicarme al deporte, que es lo que más me gusta y de manera profesional y que se reconozca a los deportistas paralímpicos. Entonces, no me quejo porque no tengo de qué quejarme. Soy feliz con la vida que tengo.

La gondomareña, a la izquierda, con otros deportistas olímpicos durante el acto de Toyota. / R.R.

–Hablábamos hace un momento de la salud mental. En su caso es más notorio porque todo lo que pasó, la amputación, el saber rehacerse de nuevo. Poca gente es capaz de hacer lo que usted ha hecho.

–Bueno, gracias. Ha sido un proceso, pero un proceso como todo. A mí me tocó una lesión deportiva que terminó en la amputación y a otra persona le toca otra vivencia. O sea, al final no estamos exentos de que nos pasen cosas difíciles. Y eso te hace madurar, te hace evolucionar como persona. Yo creo que la base es la de siempre, mi esencia es el deporte. Yo antes era deportista y, por suerte, puedo seguir haciendo lo que más me gusta que es competir. Entonces sí que es verdad que yo creo que todas esas situaciones y ese momento complicado tras la amputación, el tener que aprender a caminar, adaptarme a un nuevo cuerpo, aceptar mi físico, todo eso me ha hecho madurar, me ha hecho entender también lo que es importante en la vida y ser consciente de la gente que me rodea. Yo practico un deporte individual, pero yo tengo un equipo enorme detrás, partiendo por los patrocinadores, por Toyota, pero también la familia, la gente que está apoyándome desde casa, mis amigos, todo mi equipo técnico, por supuesto. Entonces, yo no estoy sola, yo sé que siempre van a estar ahí para lo bueno y para lo malo.

–También es un ejemplo en redes sociales haciendo natural lo que para muchos no lo es.

–Sí, es importante utilizarlas porque pueden llegar a ser una herramienta muy fuerte y muy positiva. Al final llegas a un público que de otra manera no puedes llegar. En mi caso, por ejemplo, en TikTok, que es así un perfil como más joven, hablo mucho de curiosidades que surgen del tema de la discapacidad, de la prótesis. Por ejemplo, se puede cargar, se puede mojar... para dormir la quitas o la deja puesta. Entonces, un montón de dudas que surgen a esos niños, que yo creo que, si crecen con esa información, el día de mañana van a ser personas más inclusivas, y eso es lo importante, porque al final, que estas personas crezcan sin esos prejuicios, sin esos sesgos inconscientes, va a hacer que la sociedad avance.