El Sárdoma pesca en Extremadura

Lidia Santos (Guadiana, Badajoz, 2002) será la nueva carrilera izquierda del Sárdoma CF en el grupo 1 de 3ª RFEF. Tras la salida de Laura Martínez a una categoría superior, Toni Martínez, el técnico local, se había quedado sin jugadora experimentada para la banda izquierda. De hecho, la viguesa, ahora en las filas del Real Avilés (2ª RFEF), ni siquiera era una lateral al uso. Martínez y “Chicho” Val la habían reconvertido desde el medio del campo para tapar una carencia que el equipo blanquiazul arrastraba.

Santos, formada en el CD Guadiana, ha pasado por siete equipos (CD Badajoz, CD Santa Teresa, Alavés, Córdoba CF, Real Betis, Extremadura FCF y Féminas Don Benito FC), con la antes denominada Primera Nacional como su territorio natural. En el cuadro dombenitense, del grupo 5, la jugadora fue titular en veintiséis de los treinta encuentros, con 2.274 minutos disputados y firmando veintitrés choques completos, con 4 goles en su haber.

Llamada por la selección nacional Sub-16 en 2017, Santos también puede desenvolverse en el extremo izquierdo por su capacidad ofensiva.

Además de su llegada, el club que preside Begoña Aldao ha recuperado a Sara Porto (Vigo, 2000). La centrocampista cumplirá su tercera etapa en As Relfas. Se forjó en el B autonómico sardomista (de 2014 a 2017), ganando con Vigo el Gallego de selecciones comarcales en 2015. Después, su trayectoria ha sido vasta. Saltó al Matamá para levantar la Copa Deputación en 2018 y la Copa Vigo en 2019, ascendiendo además -aunque el Matamá decidió no subir-, a continuación se fue al Interrías un año, David Ferreiro -nuevo entrenador de As Celtas en 1ª Autonómica- la llamó para el Sárdoma en 2020, con el que logró el ascenso a 2ª RFEF (2022). Pero con el retorno del once vigués a la antigua 1ª Nacional Porto decidió irse a la UD Mos (23/24), donde disputó 25 encuentros (18 como titular), marcando tres goles en 1.392 minutos. Es la cuarta jugadora que recala en el conjunto vigués desde As Baloutas.