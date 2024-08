La hora del despegue de Williot

Veinte minutos tardó Williot en reclamar su protagonismo en esta Liga con una de esas acciones técnicas que retratan a un futbolista. Imposible entender la victoria sobre el Alavés sin el joven sueco, el mejor jugador de la pretemporada del Celta pero que sin embargo se quedó en el banquillo en el primer encuentro. La temporada definirá el papel del joven futbolista, pero es posible que en determinados escenarios y ante ciertos rivales Claudio le conceda el papel de agitador. Otros harán el trabajo de desgaste para que asome él más tarde y con más espacio culmine la obra. Ante el Alavés sucedió algo así. Con el partido algo más abierto y el equipo vitoriano incapaz de mantener el nivel de presión del primer tiempo apareció el sueco para dejar dos destellos de calidad y reventar el partido. Primero con el gol gracias a un remate colosal en lo efectivo y en lo estético y más tarde con esa asistencia que dejó a Aspas delante de Sivera para que el delantero moañés anotase de tiro cruzado el tanto de la primera victoria de la temporada.

Hoy Williot ya no es una ocurrencia de Luis Campos. Durante tiempo arrastró el hecho de haber sido el primer fichaje del ejecutivo portugués en el Celta a cambio de 4,5 millones. El complicado proceso de adaptación para alguien de su edad y un par de entrenadores que no creían en él le tuvieron un tanto desconectado de la vida del equipo y en su espalda se colgó la etiqueta de inversión absurda por parte del Celta.

Pero Williot no ha tardado en confirmar que cerca del área es un jugador diferencial. El año pasado en las contadas veces que pisaba el campo con Benítez dejó un par de goles importantes (siempre dando puntos) y cuando llegó Giráldez, pese a que el sueco estaba en medio de una lesión, acabó teniendo protagonismo y otra vez por su facilidad por encontrar la claridad donde casi todo el mundo se confunde y atolondra. Acabó la temporada pasada con cinco goles en apenas 434 minutos. Un gol cada 86 minutos de juego. Una estadística demoledora que no ha tardado en mejorar en este arranque de temporada cuando en apenas cuarenta y cinco minutos (entró en el descanso en sustitución de Bamba) dejó un gol y una asistencia. En el que debería ser el año de su confirmación, Williot Swedberg no ha tardado en gritar “presente”. Queda ahora por concretar la función que le espera este año y cómo va a gestionar Claudio su participación, pero este Celta es imposible de entender sin él. Cada una de sus apariciones en escena son motivo de disfrute.