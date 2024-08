Alcaraz pide perdón por romper una raqueta

Carlos Alcaraz pidió disculpas por romper su raqueta durante el partido de segunda ronda del torneo de Cincinnati, en Estados Unidos, asegurando que su actitud “no fue la correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista”. “Pido perdón, porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista”, expresó el tenista murciano en un mensaje publicado en su perfil de la red social ‘X’. El de El Palmar cayó (4-6), 7-6(5), 6-4) ante el francés Gael Monfils y se despidió del torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada.