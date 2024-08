Óscar Pereiro, al borde de la muerte en Galicia: "Estuve a 30 segundos de rendirme"

"La vida me dio otra oportunidad. Hoy estuve a segundos de no estar aquí". Así comenzó el relato del mosense Óscar Pereiro en televisión tras sufrir horas antes uno de sus peores episodios. Mientras disfrutaba esta semana en unos "acantilados entre Samil y Baiona", una ola "gigantesca" devoró al exciclista y lo llevo hacia una zona de rocas de la que por poco no pudo escapar.

Pereiro cuenta que él y su mujer decidieron darse un chapuzón veraniego en "un día tranquilo", aunque "el mar estaba fastidiado". En un momento en el que la pareja estaba conversando, sin darse cuenta, "vino una ola gigantesca" que desplazó al exdeportista, ganador del Tour de Francia en 2006, unos "cinco metros por las rocas hacia abajo". "Me engulló el mar y estuve a 30 segundos de rendirme", explicó, emocionado, en el programa de fútbol 'El chiringuito de jugones', del que es habitual colaborador. Durante sus declaraciones, las cámaras enfocaban sus diversas lesiones: "manos, pies y piernas llenas de heridas; estoy hecho una mierda, pero estoy vivo, que es lo importante".

"Me peleaba con todo para poder respirar, tragaba agua, salía un segundo y estaba abajo medio minuto"

Preguntado por sus compañeros de plató por cómo logró sobrevivir, dejó claro que "no había manera de salir". "Me peleaba con todo para poder respirar, tragaba agua, salía un segundo y estaba abajo medio minuto. La teoría cuando te pasa eso es dejarte ir, que el mar siempre te va a llevar hacia adentro, fuera del peligro, pero tú lo que intentas es salvatrte la vida", sentenció. Finalmente, en un golpe de "mucha suerte", el mar le desplazó de nuevo y se abrazó a una roca: "Me agarré, pero casi no tenía ni fuerzas para gatear hacia un sitio donde salvarme".

Con todo, tras la 'tormenta', ya se sintió "tranquilo", especialmente porque su mujer "estuvo a punto de tirarse", pero, afortunadamente, no lo hizo: "Si se tira, palmamos los dos".

"Que nadie se fíe del mar. Soy un aventurero, soy gallego de pura cepa, considero que conozco el mar, pero es que es un segundo y no te lo esperas; y ya no es el mar, es donde te pones, te puedo asegurar que donde yo estaba es casi imposible que te coja una ola, pero vino una ola increible, como dos o tres metros más grande de lo normal... Pero aquí estamos", terminó.

Caída en el Tour de 2008

La relatada "es la segunda vez" que la vida le da "otra oportunidad" a Óscar Pereiro, en sus propias palabras. La primera fue durante el Tour del 2008, cuando sufrió una espectacular caída por un barranco tras la cual muchos temieron por su vida. Concretamente, el accidente se produjo tras el peligroso y largo descenso del Col de Agnel. Felizmente, el gallego solo paedicó una fractura de húmero.