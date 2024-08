Prado hace doblete en Uddevalla y se acerca al liderato

El deporte español sigue dando alegrías este verano y quien nunca falta a sus citas con el podio es nuestro campeón del mundo de MXGP, Jorge Prado. El lucense se llevó la victoria en la pista de Uddevalla (Suecia) con un contundente doblete que no dejó ninguna duda sobre su superioridad.

Con un segundo puesto en entrenamientos y en la manga clasificatoria, Prado ya había mostrado sus credenciales el sábado, pero ayer se destapó del todo y logró una victoria para enmarcar, con dos mangas bien distintas, una remontando y otra dominando.

Prado arrancó bastante mal y desde mitad del pelotón impulsó una enérgica remontada que dejó boquiabiertos a rivales y aficionados. Mientras el sueco Gifting sorprendía liderando las primeras vueltas para locura de su público, Prado fue quien dio la lección magistral superando uno a uno a todos sus rivales hasta llegar a Gajser, presionarlo y pasarlo en un adelantamiento de los que quitan el hipo.

Además de la victoria sobre su máximo rival, Jorge le metió muchos puntos a Herlings, que también salió mal, pero no fue capaz de remontar al mismo ritmo y terminó quinto. El gallego de Gas Gas llegaba a meta entusiasmado: “¡Qué carrera! Estoy súper contento, he hecho una salida muy mala, reaccionando lento en la valla y luego he tenido que remontar muchas posiciones, pasando a todo el mundo. No era fácil pasar y había pocas banderas azules y así es muy peligroso adelantar a los doblados.”

La última carrera fue bien distinta aunque no cambiara el nombre del protagonista. El dorsal uno cogió la delantera desde la primera curva y no dejó que sus máximos rivales pudieran acercarse a él.

Herlings está vez fue segundo y Gajser, tercero, lo que implica que el español ha reducido su desventaja sobre el esloveno en siete puntos y ha aumentado 19 puntos sobre el neerlandés. Prado estaba feliz bajo la escalinata del podio. “Muy contento con esta victoria ganando las dos mangas. Han sido dos solidas carreras en las que me he sentido muy bien en la pista y eso que estaba muy complicada, estoy muy feliz. Un gran fin de semana, tenía que rodar aquí al cien por cien para ganar aquí y lo he hecho”, declaró el piloto lucense.