El cine toma el relevo

París entregó el testigo olímpico en una ceremonia de clausura tediosa por momentos a Los Angeles que eligió como símbolo el mundo del cine, representado por Tom Cruise. Tras el desfile de los deportistas (España llevó como abanderados para esa ceremonia a los atletas María Pérez y Jordan Díaz) y el apagado del pebetero en el centro de París con el nadador Leon Marchand, leyenda de esta edición con sus cuatro oros, llevándose la llama en un pequeño candil llegó el turno de la presentación de Los Angeles que siempre es el punto más interesante de todas las clausuras porque da una idea del entusiasmo con el que reciben esa misión.

La representación esapañola, en el desfile de clausura. | // EFE

El repertorio musical incluyó temas que tienen un lugar especial en el corazón de los franceses, como ‘Emmenez moi’, de Charles Aznavour, o ‘Champs Elysées’, de Joe Dassin, antes de pasar a un repertorio más bailable como ‘Freed from desire’, de Gala Rizzatto, sin olvidar el inevitable ‘We are the champions’, de Queen.

Un momento del espectáculo de ayer en el estadio. | // EFE

Tras la entrega de las medallas del maratón femenino y un homenaje a los 45.000 voluntarios, comenzó una ceremonia, llamada ‘Records’, obra de Thomas Jolly -responsable también de la apertura en el Sena- y que se desarrolló en un escenario que recreaba los cinco continentes.

Marchand, con la ayuda de otros deportistas, apaga el fuelo olímpico. | // EFE

Hubo evocaciones a la antigua Grecia como país originario del olimpismo, y apareció la famosa escultura de la Victoria de Samotracia, que se exhibe en el Louvre.

Decenas de figurantes enmascarados se descolgaron del techo del estadio para una danza contemporánea sobre el descubrimiento de los anillos olímpicos, y el intérprete lírico Benjamin Bernheim interpretó el ‘Himno a Apolo’, el tema musical más famoso de la Grecia antigua.

Después, cinco gigantescos anillos dorados quedaron suspendidos sobre el centro del estadio, en una ceremonia breve y muy en la tradición de los espectáculos franceses de danza y teatro contemporáneos.

Después de que la alcaldesa de París entregase a la de los Angeles la bandera olímpica entró en escena Tom Cruise que emulando a su papel en la serie “Misión Imposible” se lanzó desde lo alto del estadio, cruzó entre los atletas, recogió la bandera y se la llevó en moto del estadio para llevárse a Los Angeles. Un vídeo recreó ese viaje hasta el otro lado del mundo. Todo ello para luego saltar desde un avión a ritmo de los Red Hot Chili Peppers y su canción ‘By the Way’.

No en vano, la bandera de los aros zanjó su periplo en Venice Beach, donde los propios Red Hot Chili Peppers ofrecieron un miniconcierto en directo junto a Billie Eilish y los raperos Snoop Dogg y Dr. Dre. Al término de sus actuaciones, el nadador francés Léon Marchand apagó el fuego olímpico a soplidos, en colaboración con Kipchoge, McKeon, Mijaín López o Teddy Rinner.

De inmediato, Bach pronunció sus últimas palabras para clausurar oficialmente estos Juegos Olímpicos. La guinda de la noche fue Yseult cantando ‘My Way’ con solemnidad en el centro del estadio, nada más cumplirse tres horas de ceremonia y bajo un estallido de fuegos artificiales por todo el cielo. Por lo tanto, ya ha empezado la XXXIV Olimpiada de camino a LA28.